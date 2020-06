Discothèques, séjours à l’étranger… la rédaction du 20 Heures répond aux questions des internautes

Depuis le début de l’épidémie de Covid-19, la rédaction du 20h de France 2 sélectionne les questions des internautes sur le coronavirus et sur le déconfinement pour y répondre. Dj Dadou, un internaute du Lot, demande si l’on connait la date de réouverture des discothèques ? « Malheureusement, les nouvelles ne sont pas bonnes pour les discothèques. Elles devront attendre au moins jusqu’au mois de septembre avant de rallumer leurs boules à facettes », explique le journaliste Josselin Debraux, présent sur le plateau du 20 Heures de France 2.

Lavie, dans l’Ain, a réservé un séjour en Espagne en juillet et se demande s’il sera possible de s’y rendre et s’il y aura des restrictions ? « Depuis ce matin (dimanche 21 juin), il n’y a plus aucune restriction pour les voyageurs français sans symptômes qui souhaitent se rendre dans toute l’Espagne, à part une simple prise de température et un questionnaire de santé à l’aéroport », précise le journaliste.

