Des statistiques ethniques détruiraient-elles le modèle républicain ?

En relançant, dans une tribune publiée le 13 juin dans « le Monde », la vieille idée des statistiques ethniques afin de lutter contre les discriminations raciales, Sibeth Ndiaye a souhaité un débat « apaisé et constructif ». Constructif, peut-être. Apaisé, c’est moins sûr, à en juger par la cascade de réactions que sa tribune a suscitées au sein du gouvernement, comme celles, franchement hostiles, de Bruno le Maire et de Gérald Darmanin, ou celle, pour le moins réservée, de l’Elysée. Emmanuel Macron a en effet fait savoir par son entourage, via l’AFP, qu’il préférait des « actions concrètes » à un débat sur les statistiques ethniques qu’il ne souhaitait « pas ouvrir à ce stade ».

« Nous laissons prospérer les fantasmes » : Sibeth Ndiaye rouvre le débat sur les statistiques ethniques

Et pour cause. Le président de la République est bien placé pour le savoir : sauf à changer la Constitution et supprimer son article premier (« La République assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens, sans distinction d’origine, de race ou de religion »), l’instauration de véritables statistiques ethniques est tout simplement impossible. Aucun gouvernant n’a le pouvoir d’imposer un véritable instrument statistique dans ce domaine, au sens mathématique du terme. Il est du reste intéressant de relever que Sibeth Ndiaye, elle-même, s’est bien gardée de proposer d’instaurer de telles statistiques, mais simplement de « poser le débat autour » d’elles…

Sans doute, sait-elle aussi que ce type d’ou