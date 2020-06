« Black Lives Matter et MeToo, ou la politique des corps vulnérables », par Eva Illouz

La vision de centaines de milliers de manifestants masqués défilant dans les grandes villes américaines, puis dans le monde, est arrivée comme un exutoire cathartique après des mois de confinement passés à endurer sans fin le spectacle de Trump et d’autres dirigeants politiques qui n’ont cessé, chaque jour, de déshonorer leur fonction. Le mouvement Black Lives Matter ébranle nos sociétés dans leurs fondements, comme un autre mouvement social a secoué la planète il y a trois ans. Je veux bien sûr parler de celui qu’on a très vite rebaptisé de son hashtag : #MeToo. Ces deux mouvements ont débuté aux États-Unis avant de se répandre dans le reste du monde comme une traînée de poudre ; mais par-delà cette similarité de surface, il existe de plus profondes affinités entre la condition faite aux femmes et aux Noirs.

Les deux mouvements sont issus de ce qu’on peut appeler la « Nouvelle Gauche », une gauche progressiste pour laquelle l’enjeu de l’émancipation est moins affaire de classe que de genre, de sexualité et de race (la notion d’intersectionnalité essayant aujourd’hui de recoudre ces morceaux séparés de l’émancipation). Les deux mettent en lumière des processus de domination ancrés non seulement dans la répartition objective de la richesse et du pouvoir, mais dans le langage et les représentations – et c’est bien pour cela que des statues de généraux sudistes sont déboulonnées et vandalisées, ou que HBO a suspendu la diffusion du film « Autant en emporte le vent », description complaisante du Sud esclavagiste. Ces deux mouvements constituent une révolte contre des schémas d’exclusion sociale aussi invisibles que bien établis. Tous deux désignent comme coupable de cette exclusion un vaste groupe humain ou un processus politique (« les Blancs » ou « le colonialisme » dans un cas, « les hommes » ou « le patriarcat » dans l’autre). Mais le point commun le plus décisif entre ces deux groupes en révolte réside sans doute dans le fait qu’ils font l’objet, de façon régulière voire routinière, d’agressions et de violences physiques, et qu’ils sont victimes de la police de multiples façons – plus ou moins – imperceptibles.

Affaires classées et culture policière

Je commencerai par citer un reportage long et fouillé, publié en 2019 dans le magazine américain « The Atlantic », sur la manière dont la police enquête, ou plutôt n’enquête pas, sur les viols. On compte environ 125 000 affaires de viol par an aux États-Unis. Dans 98 % des cas, l’agresseur reste impuni : soit il n’y a pas d’enquête, soit elle n’aboutit à aucune inculpation, soit l’inculpé est acquitté.

L’une des formes que prend ce refus d’enquêter est particulièrement frappante. En effet, lorsqu’une femme se fait violer, la police effectue des prélèvements permettant d’identifier l’agresseur par son ADN. Or, alors que les commissariats du pays archivent au total plus de 225 000 de ces échantillons, pas ou peu n’avait été analysé en 2019 pour être comparé aux empreintes génétiques de violeurs déjà recensés dans une base de données. On peut se demander pourquoi. La réponse fournie par le journaliste est claire : à cause de la culture de la police. S’il ne faut retenir qu’une raison expliquant l’impunité dont jouissent la plupart des violeurs, elle réside dans « le scepticisme persistant dont font preuve les forces de l’ordre envers les femmes qui portent plainte pour viol ». On a bien tenté d’enseigner aux policiers à prendre le viol au sérieux, au même titre qu’une agression ou un vol qualifié, mais la tâche s’est révélée difficile, car bien des policiers s’avouent convaincus « que les femmes mentent quand elles prétendent avoir été violées, et que cela ne vaut pas la peine d’enquêter ».

Le contact qu’ont les femmes avec la police relève ainsi moins de l’enquête que de l’interrogatoire. Et même lorsque les prélèvements sont effectivement analysés et permettent d’identifier l’agresseur, son inculpation réclame un délai inhabituel : des mois, voire une année, alors que ce devrait être une question de jours. Autrement dit, de tous les crimes, le viol est le plus facile à commettre, et celui pour lequel on est le moins susceptible d’être appréhendé, inculpé ou puni – bien moins que pour une agression ou un simple vol. C’est bien dans ce contexte qu’a émergé le mouvement MeToo : dans l’échec systématique de la justice pénale à identifier, et a fortiori à poursuivre, les violeurs, les proxénètes, les harceleurs et les délinquants sexuels. Et ce n’est que dans le sillage de MeToo que la justice a fini par rattraper Jeffrey Epstein, qui avait prostitué des jeunes filles mineures, sans doute par centaines, et Harvey Weinstein, ce tout-puissant producteur qui avait harcelé ou violé des dizaines de femmes. Et pourtant, malgré ce mouvement, on a vu resurgir la même indifférence quasi séculaire pour les crimes commis envers les femmes, avec la nomination de Brett Kavanaugh à la Cour suprême, en dépit du témoignage accablant de la femme qui l’accusait de l’avoir agressée trente ans plus tôt, Christine Blasey Ford.

Pour dire les choses simplement : dans un cas comme dans l’autre, le « système » censé représenter, de façon impartiale et universelle, les victimes de la criminalité, non seulement ne les défend pas mais se retourne même contre elles. Pour ce qui est des femmes, la police et les représentants de la loi ne croient pas les plaignantes et protègent (directement ou indirectement) les coupables, dévoyant complètement la procédure légale et le système judiciaire. Pour les Afro-Américains, un pas supplémentaire est franchi : ce sont des policiers eux-mêmes qui commettent les violences ; et, comme les violeurs, ils ne sont que rarement poursuivis. Dans ces circonstances, il n’est guère étonnant que l’institution policière et judiciaire soit perçue au mieux comme une imposture, qui ne fait que renforcer la violence infligée aux groupes les plus vulnérables. Black Lives Matter et MeToo sont foncièrement unis par leur façon de remettre en question les fondements même du système judiciaire.

Violence systémique

Ces deux groupes – les femmes et les Noirs – subissent une violence et une exclusion « systémiques ». Que signifient ces deux concepts ? On en raille souvent le caractère diffus et imprécis, mais tous deux présupposent ce qu’on peut appeler une expérience sociale préalable de dévalorisation. La dévalorisation étant l’un des instruments les plus puissants et les moins perceptibles à l’œuvre dans le racisme et le sexisme. Elle est liée à des mécanismes inconscients qui diminuent la valeur d’une personne en transformant son corps en chose ou en objet, en dissociant le corps de la personne (comme lorsqu’un homme réduit une femme à une paire de seins ou de fesses), ou en oblitérant l’individu derrière son groupe. Michelle Obama a décrit la « brûlure » des « humiliations quotidiennes » qu’elle et son mari ont subi toute leur vie, des passants qui changeaient de trottoir « parce qu’ils craignaient pour leur sécurité » aux commerçants qui les « avaient à l’œil ». Des millions, des milliards de femmes peuvent attester les mille façons dont elles sont non seulement exclues des centres du pouvoir et de la richesse mais, plus banalement, traitées avec dédain et irrespect, ignorées, raillées, ridiculisées, traitées comme un corps sexuel, une paire de seins ou de fesses, autrement dit dévalorisées. James Baldwin dit des Noirs ce que l’on aurait tout aussi facilement pu dire des femmes : « Si vous êtes noir, vous êtes au centre d’une affliction très particulière, n’importe qui peut vous toucher. »

Un corps qu’on peut toucher à volonté est un corps dévalorisé, et une fois dévalorisé, ce corps devient plus aisément une chose qu’on peut pénétrer, frapper, violenter (un homme s’autorisera plus facilement à mettre la main aux fesses d’une femme ou à l’embrasser sans son consentement). Une telle dévalorisation, dont le corps est le lieu et l’instrument, est un élément clé pour comprendre pourquoi les femmes manquent de la valeur qui est naturellement attribuée aux hommes et sont donc, souvent, moins prises au sérieux. Les noirs subissent aussi un tel processus de dévalorisation. On les considère plus facilement « dangereux », « fainéants » ou bien « plus doués pour la danse et la course que pour les mathématiques »…

Et voici comment cela se traduit dans les faits : ainsi que l’ont prouvé d’innombrables études, pour un même délit, un Noir risque bien davantage d’aller en prison qu’un Blanc, et pour une plus longue peine. En 1999, les Noirs et les Hispaniques représentaient 50 % de la population de New York, mais 84 % des personnes contrôlées et fouillées par la police new-yorkaise, une proportion d’autant plus frappante que la majorité des arrestations effectives pour détention d’armes ou de drogues concernent des Blancs. Comme l’a rappelé Nicholas Kristof du « New York Times », un Noir âgé de vingt à trente ans, sans diplôme d’études secondaires, est aujourd’hui plus susceptible d’aller en prison que de trouver un emploi, et près de 70 % des Noirs sans diplôme âgés de quarante à cinquante ans ont déjà connu la prison.

Le viol, le harcèlement sexuel et l’incarcération ont ceci en commun d’être des formes de domination exercée sur les corps. Des générations d’intellectuels influencés par les brillants travaux de Michel Foucault sur le pouvoir disciplinaire ont conçu le pouvoir moderne comme abstrait, pratiqué à distance et médié par le regard (le panopticôn étant l’exemple paradigmatique de ce type de pouvoir). Mais la forme traditionnelle du pouvoir, celle qui s’exerce directement sur les corps, reste éminemment présente et active dans nos sociétés. C’est peut-être cela que les mouvements de révoltes récents expriment d’abord et avant tout.

Esclavage et droit de propriété

Le paradigme d’un tel pouvoir est l’esclavage, défini comme le droit de posséder le corps d’autrui. Dans l’Antiquité, l’esclavage connaissait des formes et des degrés très variés (parfois il incluait le droit pour un esclave de fonder une famille, de gagner ou d’épargner de l’argent, et même de racheter sa liberté) mais il postulait toujours le droit légal d’une personne (le maître) à disposer du corps d’une autre pour en exiger un travail, des faveurs sexuelles ou les deux. Les premiers esclaves de la Grèce antique furent essentiellement des femmes, prises comme butins de guerre (alors que les hommes capturés étaient mis à mort ou échangés contre rançon). L’esclavage fut étendu aux hommes et devint en quelque sorte l’idéal type des rapports de pouvoir : on s’appropriait les hommes comme on s’était approprié les femmes, comme objet sexuel et comme instrument de travail.

Ce mode d’appropriation du corps ne disparut pas entièrement dans la société chrétienne qui s’ensuivit. En Angleterre par exemple, sitôt mariée, une femme perdait tous ses droits légaux pour devenir une feme covert ; plus exactement, sa personnalité juridique était suspendue et fondue avec celle de son époux. Aux États-Unis, le concept de coverture, ou statut de la femme mariée, était un héritage direct du droit coutumier anglais, en vertu duquel une femme était légalement considérée comme le bien meuble de son mari, sa propriété. Les biens qu’elle possédait devenaient ceux de son mari, et elle n’avait le droit ni de comparaître devant un tribunal ni de signer un contrat. Cette loi n’était pas toujours observée, et même si les femmes jouissaient d’une indépendance relative, elles n’avaient ni identité légale ni statut juridique. Le droit coutumier anglais définissait le mariage comme « ne plus faire qu’un », mais en pratique la femme était entièrement subordonnée à l’autorité de son mari.

Au dix-neuvième siècle, l’abolitionniste et suffragette Lucy Stone dénonçait ainsi le mariage selon le droit coutumier : « il donne au mari la “garde” de la personne de sa femme, si bien qu’il a un droit sur elle, fût-ce contre sa volonté ». Je ne saurais trouver meilleure définition de l’esclavage. Jeff Epstein ou Harvey Weinstein ont usé et abusé des corps de jeunes femmes comme de biens meubles, comme des corps qu’il leur était loisible de toucher, de pénétrer, d’exploiter à leur guise. Harvey Weinstein et Jeffrey Epstein trouvent un écho à la Maison Blanche où siège un Président élu qui s’était vanté « d’attraper les femmes par leur chatte ».

D’un point de vue légal et moral, et malgré de multiples différences, les Noirs et les femmes ont ainsi partagé la condition de se voir aisément réduits au statut de propriété. Les deux n’avaient qu’un faible statut légal leur permettant de recourir à la justice, les deux se voyaient imposer les basses besognes nécessaires à la vie quotidienne.

Des corps dominés : la peur pour expérience quotidienne

Les esclaves africains comme les femmes ont donc été définies par le fait qu’ils sont dominés à travers leur corps. Un corps dominé travaille pour autrui sans que les limites de son temps de travail soient clairement établies, il se voit refuser toute autonomie sexuelle (il suffisait par exemple d’accuser un homme noir d’avoir désiré ou eu une relation sexuelle avec une blanche pour provoquer des massacres de communautés noires entières), il est soumis à des normes qui en font un objet facile à moquer, ridiculiser et maltraiter ; et surtout, ce corps est aisément accessible pour des attouchements, des viols, des agressions. Le pouvoir est ainsi, par définition, l’accès qu’a un groupe au corps d’un autre groupe, un accès qui semble naturel et qui n’est donc pas sanctionné. C’est par ce processus que des corps sont rendus vulnérables à la violence d’autrui.

Voici le témoignage d’un Africain-Américain qui écrit dans le New York Times : « En tant qu’homme noir, ce que je ressens vraiment, constamment, c’est la peur de la mort ; la peur, quand je pars faire ma promenade matinale dans Central Park ou acheter un thé glacé à la supérette, de ne jamais rentrer chez moi. La peur de ne jamais fêter les quarante ans de mariage de mes parents ; la peur de ne pas pouvoir verser de l’argent sur le livret d’épargne de mon neveu pour son anniversaire ; la peur de ne plus jamais pouvoir emmener danser ma compagne dans ses bars préférés de Brooklyn. » Ta-Nehisi Coates, l’une des grandes voix afro-américaines, l’a exprimé en termes poignants dans une lettre à son fils : « Quand j’avais ton âge, les seules personnes que je connaissais étaient noires, et toutes vivaient dans une peur puissante, farouche, redoutable. »

La peur est une expérience familière pour presque toutes les femmes de ma connaissance. La plupart des femmes vivent un sentiment de crainte et d’insécurité lorsqu’elles marchent seules dans la rue la nuit ou qu’elles prennent un métro désert. C’est cela avoir un corps vulnérable : c’est savoir qu’on a un corps à la merci des autres. En mai 2015, le « New York Times Magazine » a publié l’un des meilleurs portraits des militants de Ferguson, cette ville du Mississippi où, en 2014, avaient éclaté manifestations et émeutes après l’assassinat de Michael Brown par un policier. Leur message était très simple. « Nous ne demandons qu’une chose : Arrêtez de nous tuer. » La même revendication a été formulée par des militantes féministes en Amérique latine et peut sans peine être transposée à beaucoup d’autres pays. Tout comme Diana Russell, la grande féministe sud-africaine, nous pourrions énumérer les multiples façons dont les femmes sont tuées ou violentées à travers le monde : féminicides, agressions, « crimes d’honneur », meurtres en série, sélection des fœtus ou élimination des bébés de sexe féminin (dans certains pays d’Asie ou d’Inde notamment), mais également incestes et viols.

Quand la police tue

Pourquoi donc, trop souvent, la police semble-t-elle ainsi perpétuer la vulnérabilité de ces groupes au lieu de la réduire ? Ironiquement, le patriarcat institutionnel a défini l’armée et la police comme des espaces éminemment genrés (et à écrasante majorité masculine) car, en tant que sexe défini comme fort, les hommes étaient censés défendre et protéger « les faibles » (femmes, vieillards, infirmes et enfants). Mais comme ces institutions ont le monopole de la violence légitime, qui est le lieu par excellence du pouvoir souverain, elles jouissent aussi du pouvoir de gouverner le corps des autres. Rosa Brooks, professeure de droit à Georgetown, a parfaitement résumé le problème de la police américaine : on l’entraîne comme une armée. Dans un article dont le titre se suffit à lui-même : « Cessez de former les policiers comme des soldats », elle démontre à quel point on inculque aux futurs policiers l’idée que leur mission première est de vaincre des ennemis plutôt que de servir et de défendre les citoyens.

L’armée et la police ne sont pas des institutions comme les autres. Elles sont des endroits stratégiques pour la production de certaines formes et normes de masculinité, conçue comme le seul genre autorisé à posséder et à utiliser les moyens de violence légitimes. Certes, ces institutions sont et demeureront vitales pour toute société tant qu’existeront le crime et la guerre. Mais, comme l’illustre tragiquement le meurtre de George Floyd et de tant d’autres avant lui, elles s’appuient aussi sur une mystification, selon laquelle leur seule vocation est de protéger les gens honnêtes et vulnérables. Souvent à leur insu, ces institutions défendent des injustices qu’elles n’ont certes pas créées mais qui viennent les hanter de l’intérieur.

Traduit de l’anglais par Serge Chauvin

