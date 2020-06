sera-t-il possible d’aller en Guyane ou en Norvège cet été

Est-il possible d’aller rendre visite à votre famille qui vit en Guyane ? “Pour l’instant oui, et il faut insister sur ce pour l’instant nous disait tout à l’heure la préfecture de Guyane”, explique Anthony Joly, journaliste France Télévisions sur le plateau du 20H. Ces derniers jours, l’épidémie progresse fortement en Guyane “et la vérité d’aujourd’hui n’est donc pas celle de demain”. En revanche, il est conseillé de réaliser un test PCR 72 avant votre voyage et de vous munir de votre résultat négatif.

Et si vous avez de la famille en Norvège ? Seuls les voyageurs ayant de la famille qui travaille ou qui réside en Norvège pourront s’y rendre cet été. “Mais en arrivant sur le territoire, il vous faudra respecter une quarantaine de dix jours”, affirme le journaliste. Pour tous les autres Français, qui n’ont ni famille ni résidence secondaire, il sera impossible d’aller en Norvège.

Le JT

Les autres sujets du JT