« Le PDG de Carrefour gagne 300 fois le salaire des caissières qui ont risqué leur vie pendant le confinement »

Une société peut-elle tenir quand certains dirigeants gagnent en un mois ce que la majorité des salariés ne peut gagner en un an ou une vie ? Quel est l’écart acceptable des rémunérations ? Pour y répondre, « l’Obs » a fait débattre Gaël Giraud, directeur de recherche au CNRS, ancien économiste en chef de l’Agence française de développement, jésuite, Dominique Méda, professeure de sociologie et directrice de l’Irisso, et Dominique Potier, député PS de Meurthe-et-Moselle à l’initiative d’une proposition de loi [PDF] visant à encadrer les rémunérations afin qu’elles ne dépassent pas un écart de 1 à 12 au sein d’une entreprise.

Pourquoi avoir fixé l’écart décent des rémunérations à une échelle de 1 à 12 ?

Gaël Giraud. Tout d’abord, un sondage réalisé en 2012 [dont les résultats sont analysés dans le livre « le Facteur 12 » (Carnets Nord-Montparnasse éditions) que l’économiste a écrit avec la philosophe Cécile Renouard, NDLR] montre que plus des deux tiers des Français sont favorables à une réduction des écarts de rémunérations dans cette fourchette, soit un plafond autour de 14 630 euros mensuels en 2020. Au-delà, une majorité de Français juge l’écart indécent et sans justification économique, et ils ont raison. La moitié des Français gagnent moins de 1 700 euros par mois. Or, l’explosion des inégalités de revenus déchire le lien social. Impossible de « faire société » entre des citoyens dont les conditions de vie sont aussi divergentes.

