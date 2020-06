Faut-il instaurer le vote par internet aux élections ?

C’est une idée qui a la vie dure en politique depuis la généralisation du web. Désireux d’en finir avec les fraudes aux procurations et les bourrages d’urnes, ou mus par un souci d’économie lorsqu’ils gouvernent la France et le budget de l’Etat (comme Manuel Valls qui, en 2014, avait essayé – en vain – de supprimer l’envoi postal des documents électoraux au domicile des électeurs), beaucoup de responsables politiques ne jurent plus que par la dématérialisation des scrutins. Il y a un mois, François Bayrou, qui s’y était opposé en 2007, a ainsi proposé d’instaurer le « vote numérique » pour le second tour des municipales de la fin juin, comme les « associations de pêcheurs à la ligne »…

EXCLUSIF. 52 % des Français n’ont pas l’intention d’aller voter au second tour des municipales

Le vote par internet serait donc la solution sécurisante miracle. C’est oublier que les prouesses technologiques des hackers avancent aussi vite que les progrès accomplis en matière de sécurité informatique. Les experts en contentieux électoral, eux, unanimes contre le « e-vote », ne l’oublient pas. Des chercheurs du Massachusetts Institute of Technology (MIT) viennent ainsi d’alerter trois Etats américains que leur système de vote en ligne est vulnérable.

La première proposition du MoDem qui vise à rétablir le vote – papier – par correspondance, supprimé en France en 1975, semble donc plus raisonnable que la seconde, en faveur du vote électronique. En attendant que de nouvelles technologies aient prouvé