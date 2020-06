Coronavirus: La double peine des pays pauvres

Chaque jour, le Brésil, la Russie ou l’Inde enregistrent de plusieurs milliers à plusieurs dizaines de milliers de personnes supplémentaires infectées par le Covid-19. Environ les trois quarts des 100 000 nouveaux cas détectés quotidiennement dans le monde le sont dans des pays pauvres. Des chiffres d’autant plus alarmants qu’ils sont sans doute largement sous-estimés. Des tests opérés de façon aléatoire à Lahore, au Pakistan, indiquent ainsi que les chiffres officiels ne rendent compte que d’un cas d’infection sur vingt-cinq.

Beaucoup de gouvernements sont en effet réticents à reconnaître la virulence de l’épidémie sur leur sol. La Russie a par exemple annoncé que seulement 600 Moscovites étaient morts du Covid-19 en avril. Or, la surmortalité constatée durant cette période a été trois fois supérieure à celle de la même période en 2019. Dans d’autres pays, le désordre et la violence sont tels qu’aucun bilan précis n’est possible. L’ONU vient notamment de tirer la sonnette d’alarme au sujet du Yémen, où le virus serait en train de flamber dans les territoires que se disputent les deux camps en guerre.

Scènes d’horreur

Dans ces pays pauvres, beaucoup vivent au jour le jour. Les gouvernements ont donc tendance à y accélérer le retour à la normale afin de relancer l’activité économique. L’Inde a mis fin au confinement dès le 1er juin alors que le nombre des décès quotidiens atteignait un nouveau record. Le Mexique a rouvert ses portes aux touristes depuis le 8 juin. Et les commerces non essentiels ont été autorisés à reprendre leur activité à Rio de Janeiro, la deuxième plus grande ville brésilienne. Le manque de moyens médicaux peut alors entraîner de véritables scènes d’horreur, comme cela a été le cas en avril dans la ville équatorienne de Guayaquil : plus aucun cercueil n’étant disponible, les cadavres étaient abandonnés dans les rues.

Beaucoup de pays ont également constaté que le confinement prolongé était difficile à faire respecter, et qu’il portait des coups très durs à l’économie. Des campagnes de santé publique menées par des conseils de village ou des dispensaires de quartier peuvent promouvoir efficacement les mesures de protection essentielles comme le lavage des mains, le port du masque et la distanciation sociale. L’Occident peut aussi apporter une aide importante. Certains pays pauvres auront besoin de matériel de base comme des kits de test ou des vêtements de protection. D’autres devront bénéficier d’un allègement de leur dette. L’aide humanitaire aux pays déchirés par la guerre est encore plus vitale que d’habitude. Mieux, les gouvernements qui soutiennent les camps opposés d’une guerre civile dans des pays comme l’Afghanistan ou le Yémen pourraient exhorter leurs protégés à conclure une trêve afin de permettre l’acheminement d’un minimum d’aide médicale dans les régions les plus touchées. Le coronavirus est déjà suffisamment létal en soi, inutile d’y ajouter les effets destructeurs des fusils et des bombes.

The economist