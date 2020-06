Alimentation : plus difficile de résister à la tentation lorsque le cerveau est sur-sollicité

Les odeurs impactent-elles notre capacité à réagir et à nous retenir face à certains aliments ? Des chercheurs de l’Inrae ont étudié l’impact des odeurs perçues de manière non attentive sur les capacités des individus à réagir ou à se retenir face à des images d’aliments. Ils ont par exemple découvert qu’une odeur de quatre-quarts pouvait amener des personnes à orienter automatiquement leur attention vers des images représentant des aliments très caloriques, d’autant plus chez des personnes en obésité.





Sante magazine