« 20h30 le dimanche » avec Benjamin Biolay et Mathilda May – France 2 – 21 juin 2020

Des personnalités se confient en direct à Laurent Delahousse dans « 20h30 le dimanche » (Facebook, Twitter, #20h30LD) après le journal de 20 heures sur France 2 : entretien, rencontre(s) et aussi un live musical sur le plateau… Ce dimanche 21 juin 2020, le musicien Benjamin Biolay.

L’invité de ce nouveau numéro de la saison 3 du magazine, en ce jour de Fête de la musique, et de retour avec la sortie de son neuvième album studio Grand Prix, qui sort le 26 juin 2020. L’auteur-compositeur-interprète est en tournée à l’automne à Paris, Lyon, Lille, Bordeaux, Nantes, Bruxelles, Luxembourg… et dans toute la France en 2021.

Et aussi, un plaidoyer pour le théâtre en crise

Rencontre avec Mathilda May, dont la pièce Monsieur X, qu’elle a écrite et mise en scène, interprétée par Pierre Richard, est nommée aux Molières 2020 (mardi 23 juin à 21 heures sur France 2). Elle s’exprime notamment sur la situation que traverse un secteur encore en crise à cause de la pandémie liée au coronavirus Covid-19 : le théâtre.

Le Live de « 20h30 le dimanche » : Benjamin Biolay interprète Comment est ta peine ?, un titre extrait de son nouvel album.

> Les replays des magazines d’info de France Télévisions sont disponibles sur le site de Franceinfo et son application mobile (iOS & Android), rubrique « Magazines ».

