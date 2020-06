Quelle est la cause du Covid-19 ? Un virus à ARN, le SARS-CoV-2, présentant 80% d’homologie avec celui qui causa le syndrome respiratoire aigu en 2003, mais près de 96% avec le coronavirus RaTG13 récupéré sur une chauve-souris en 2013. Ce coronavirus de 2019 est traitre, il est contagieux avant les symptômes les plus spectaculaires, et cause des affections graves, parfois mortelles, chez des patients présentant la plupart des traits de fragilité. D’autres patients (…)

