Stéphane Baly, l’écolo qui peut faire chuter Martine Aubry à Lille

Un destin politique ne tient pas à grand-chose parfois. Stéphane Baly est devenu écolo à l’école primaire devant sa télé. Il adorait regarder « Il était une fois… l’Homme », cette série animée qui passait sur France 3 et racontait l’histoire de l’humanité. La fin du générique montrait une planète au bord de la destruction. « C’est là que j’ai pris conscience qu’il n’y avait pas de planète B », témoigne le candidat d’Europe Ecologie-Les Verts (EELV) aux municipales à Lille. C’est dans ces années-là aussi qu’il se forge ses convictions « à Vannes, dans une école d’application » : « On avait un potager, une station météo. On apprenait avec d’autres méthodes. » Rien ne le destinait à la politique, rien ne le prédestinait à être le candidat qui peut faire perdre Martine Aubry le 28 juin.

Martine Aubry sans les écologistes à Lille : « C’est fini, la page est tournée »

Celui qu’un sondage réalisé par l’Ifop pour « la Voix du Nord » vient de donner, à dix jours du second tour des municipales, au coude-à-coude avec la maire sortante de Lille (39 % pour elle, 37 % pour lui et 24 % pour Violette Spillebout, de LREM) a grandi en Bretagne entre un père enseignant dans le technique et une mère au foyer. Et quand on lui demande si le milieu dans lequel il a grandi était politisé, il lance d’emblée : « Mon père n’a pas été président de la Commission européenne. » Premier tacle contre la fille de Jacques Delors. Le décor de cette campagne est planté. Baly ne retient pas ses coups contre Aubry.