Inégalités salariales entre hommes et femmes : où en est-on ?

« Les femmes gagnent en moyenne 16,8% de moins dans le privé à taux plein que leurs collègues hommes. En clair, quand le salaire moyen d’une femme et de 2 069 € net par mois, un homme touche 2 488 €, soit 419 € d’écart. Si l’on prend l’exemple des banques ou des assurances, l’écart de salaire peut exploser », explique la journaliste.

Mais est-ce que l’on sait pourquoi cet écart persiste ? « Il y a plusieurs explications », indique Anne-Claire Le Sann. « Les femmes travaillent moins que les hommes en volume horaire : elles travaillent plus souvent à temps partiel et c’est de loin la principale raison. Ensuite, les femmes n’occupent pas les mêmes fonctions que les hommes et elles s’arrêtent parfois pour élever leurs enfants. C’est là que les femmes sont le plus pénalisées. Plus elles ont d’enfants, plus l’écart de salaire se creuse : une mère de trois enfants gagne 31% de moins qu’un père de famille », ajoute-t-elle. « Une note d’espoir tout de même : l’inégalité tend à se réduire. En 1976, l’écart était de 29,4% ; aujourd’hui, il est de 16,8%, mais on peut encore faire mieux », conclut la journaliste.

