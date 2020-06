Environnement : faut-il réduire la vitesse des voitures sur l’autoroute ?

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Devra-t-on bientôt lever le pied sur l’autoroute et passer de 130 à 110 km/h ? La question fait grincer des dents certains automobilistes franciliens. « Plus ça va, moins on pourra rouler. 30 km/h à Paris, 110 km/h sur l’autoroute, il faudra acheter un vélo », ironise un conducteur. « C’est plus le comportement des gens qu’il faudrait changer, pas forcément la vitesse », estime un autre automobiliste.



Une mesure efficace pour l’environnement ?

Réduire une fois de plus la vitesse sur la route, la mesure fait l’objet de nombreux débats. L’association 40 millions d’automobilistes a lancé une pétition sur Internet. Rouler moins vite, est-ce vraiment une mesure efficace pour le climat ? Pas vraiment selon l’association nationale pour l’amélioration de la qualité de l’air. Réduire ou non la vitesse sur l’autoroute, le chef de l’État devrait apporter une première réponse le 29 juin prochain.