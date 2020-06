Décès de l’acteur Ian Holm

Alien Le Huitième passager © 1979 Bob Penn / Brandywine Productions / 20th Century Fox France Tous droits réservés

L’acteur anglais Ian Holm est décédé hier matin à Londres des suites de la maladie de Parkinson. Il était âgé de 88 ans. Sa carrière au cinéma, longue de près d’un demi-siècle, comprend des rôles emblématiques dans des classiques du cinéma fantastique comme Alien Le Huitième passager de Ridley Scott et Le Seigneur des anneaux de Peter Jackson, mais également des personnages singuliers dans des films aussi différents que Les Chariots de feu de Hugh Hudson et De beaux lendemains de Atom Egoyan.

Initialement un acteur de théâtre à partir des années 1950, Ian Holm n’avait participé à ses premiers films qu’à la fin des années ’60. A cette époque-là, il avait alterné entre le cinéma et la télévision. Il tenait alors des seconds rôles plus ou moins mémorables dans des films comme The Bofors Gun de Jack Gold, L’Homme de Kiev de John Frankenheimer, Le Songe d’une nuit d’été de Peter Hall, Ah Dieu que la guerre est jolie et Les Griffes du lion de Richard Attenborough, Nicolas et Alexandra de Franklin J. Schaffner, Marie Stuart Reine d’Écosse de Charles Jarrott, Terreur sur le Britannic et La Rose et la flèche de Richard Lester, Parole d’homme de Peter Hunt et Il était une fois la légion de Dick Richards. Sur le petit écran, il était à l’affiche de mini-séries aussi prestigieuses que « Jésus de Nazareth » de Franco Zeffirelli et « Holocauste » de Marvin J. Chomsky.

Puis, en 1979, vint le chef-d’œuvre de la science-fiction Alien Le Huitième passager de Ridley Scott, dans lequel il excellait en tant que androïde aux motivations troubles. Dès lors, il enchaînait des rôles et des productions plus importants, par exemple dans Les Chariots de feu – Oscar du Meilleur Film en 1982 – et Greystoke La Légende de Tarzan Seigneur des singes de Hugh Hudson, Bandits bandits et Brazil de Terry Gilliam, Le Retour du soldat de Alan Bridges, Wetherby de David Hare, Dance with a Stranger de Mike Newell, Une autre femme de Woody Allen, Henry V et Frankenstein de Kenneth Branagh, Hamlet de Franco Zeffirelli, Kafka de Steven Soderbergh, Le Festin nu de David Cronenberg, Blue Ice de Russell Mulcahy, La Folie du roi George de Nicholas Hytner, Big Night de Campbell Scott et Stanley Tucci, Dans l’ombre de Manhattan de Sidney Lumet et Le Cinquième élément de Luc Besson.

Le Grand Prix du Festival de Cannes en 1997, le sombre De beaux lendemains de Atom Egoyan, avait réservé un premier rôle aussi beau que rare à Ian Holm. Ce qui n’a nullement empêché l’acteur de rester aussi prolifique à partir du tournant du siècle, grâce à ses collaborations notamment avec Danny Boyle (Une vie moins ordinaire), David Cronenberg (eXistenZ), Stanley Tucci (Joe Gould’s Secret), Arnaud Desplechin (Esther Kahn), les frères Hughes (From Hell), Peter Jackson (Le Seigneur des anneaux La Communauté de l’anneau, Le Seigneur des anneaux Le Retour du roi – Oscar du Meilleur Film en 2004 – , Le Hobbit Un voyage inattendu et Le Hobbit La Bataille des cinq armées), Zach Braff (Garden State), Roland Emmerich (Le Jour d’après), Martin Scorsese (Aviator), Andrew Niccol (Lord of War), Elie Chouraqui (Ô Jérusalem) et Brad Bird (Ratatouille).

Ian Holm a été nommé à l’Oscar du Meilleur acteur dans un second rôle en 1982 pour Les Chariots de feu. Il a gagné à deux reprises le BAFTA du Meilleur acteur dans un second rôle, en 1969 pour The Bofors Gun et en 1982 pour Les Chariots de feu, puis a été nommé deux autres fois dans la même catégorie pour Greystoke La Légende de Tarzan Seigneur des singes et La Folie du roi George. Au Festival de Cannes, il avait obtenu en 1981 l’un de ces rares prix d’interprétation pour un second rôle, toujours pour Les Chariots …, pendant que Ugo Tognazzi avait été récompensé en tant que Meilleur acteur pour La Tragédie d’un homme ridicule de Bernardo Bertolucci. Enfin, il a été nommé à trois reprises au prix du Meilleur ensemble de la Screen Actors Guild, pour Le Seigneur des anneaux La Communauté de l’anneau, Le Seigneur des anneaux Le Retour du roi et Aviator et l’avait gagné pour le deuxième.

Ian Holm a été marié avec l’actrice Penelope Wilton (« Downton Abbey ») dans les années ’90. Son fils Harry Holm est en couple avec l’actrice Samantha Morton (Les Animaux fantastiques de David Yates) avec laquelle il a deux enfants.