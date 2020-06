Adama, Collins, Adil, Giovanni… les autres visages des violences policières dans le monde

Pourquoi George Floyd ? Sa mort le 25 mai dernier a provoqué des manifestations massives aux Etats-Unis puis dans le monde entier pour rappeler que « la vie des Noirs compte ». Des dizaines de milliers personnes dans les rue à Londres, une marée humaine à Sydney, une foule compacte en France… Si le mouvement est planétaire, c’est aussi parce que le cas de George Floyd, à la croisée des problématiques de brutalité policière et de racisme, fait écho à de nombreuses affaires dans le monde.

Outre celui de George Floyd, d’autres noms résonnent dans les manifestations. Celui d’Adama Traoré en France, de Giovanni Lopez au Mexique, d’Adil en Belgique… Tour du monde en vidéo des différentes revendications et des visages qui en sont devenus les symboles.

France, #JusticePourAdama

En France, le 3 juin, au moins 20 000 personnes ont bravé l'interdiction de manifester et répondu à l'appel du collectif « Vérité pour Adama Traoré » devant le tribunal de grande instance de Paris pour réclamer justice pour George Floyd et Adama Traoré, mort en juillet 2016 quand il avait été interpellé par les gendarmes dans le Val-d'Oise. Le 9 juin, un rassemblement à Paris à l'initiative de SOS Racisme a réuni 2 400 personnes selon la préfecture, tandis que 15 000 manifestants ont convergé place de la République à l'appel d'Assa Traoré le samedi suivant, toujours selon la préfecture de police.

Ils réclamaient « justice et vérité » dans l’affaire Adama Traoré, décédé en 2016 à la gendarmerie de Persan, deux heures après son interpellation. S’il a été érigé en symbole des violences policières, le déroulé des faits qui ont conduit à sa mort, retracés méticuleusement par le journal « Le Monde », apparaît bien plus complexe que dans le cas de George Floyd, dont l’interpellation a été filmée de bout en bout et ne laisse guère place au doute quant à la responsabilité des policiers.

Dans le cas d’Adama Traoré, pas d’unité de lieu, pas de vidéo, pas de témoin sur l’entièreté de la scène. Résultat : une bataille judiciaire où s’affrontent expertises et contre-expertises.

Belgique, #JusticePourAdil

En Belgique, de nombreux manifestants réclament « justice pour Adil », un jeune de 19 ans d’origine maghrébine. Cette fois, pas de plaquage ventral, mais un accident de scooter au terme d’une course-poursuite avec la police. Percuté le 10 avril dernier par une des voitures des forces de l’ordre, Adil est mort sur le coup. Il fuyait un contrôle pendant le confinement.

Sa mort a donné lieu à des émeutes dans commune bruxelloise d’Anderlecht, avant que sa famille n’appelle au calme. Le parquet de Bruxelles a requis un juge d’instruction pour enquêter du chef d’homicide involontaire.

A côté des affiches « Balck Lives Matter », flottaient d’autres pancartes demandant « Justice pour Adil » lors de la manifestation bruxelloise du dimanche 7 juin.

« Justice pour Adil », un jeune Marocain mort après un contrôle policier à Anderlecht pendant le lockdown lié au… https://t.co/dFg8zy84wr —ibnkafka(@Anckarström, Esq. ??????)

Le mal le plus pernicieux, le plus nocif sur cette Terre est le racisme.

Malcolm X #justicepouradil… https://t.co/PV9s0S40Hb —AjarBentaha(@Gold.Euphoria)

Deux copines de classe de ma fille aînée. #Bruxelles #BlackLivesMatter #BLACK_LIVES_MATTER #BLMBelgium #BLMBrussels https://t.co/qM7NzwvVGd —ibnkafka(@Anckarström, Esq. ??????)

L’affaire George Floyd a également relancé l’attention médiatique autour de la mort de Mehdi, 17 ans, fauché par une voiture de police en août dernier près de Bruxelles. Là aussi, il fuyait un contrôle. Traversant la rue, il a été fauché par un autre véhicule de police qui se rendait à vive allure sur les lieux d’un cambriolage. L’enquête est toujours en cours. Selon les médias locaux, le véhicule de police roulait sans sirène.

#BlackLivesMatter demo in Brussels. Packed! #JusticePourMehdi #JusticePourAdil #JusticepouMawda https://t.co/7Vac7SY1SA —Nadia_Fadil(@Nadia Fadil)

Royaume-Uni, #JusticeForBellyMujinga… et les autres

Au Royaume-Uni, où le mouvement « Black Lives Matter » est plus implanté que dans l’Hexagone, plusieurs figures ont émergé au sein des manifestations, notamment celle de Belly Mujinga. Cette employée ferroviaire, originaire de la République Démocratique du Congo, est décédée du coronavirus après s’être fait cracher dessus par un usager prétendant être contaminé.

Une affiche aperçue durant la manifestation londonienne « Black Lives Matter » du 6 juin.

Estimant à l’issue de l’enquête que sa mort n’était liée à l’incident, la police a classé le dossier. Une décision dénoncée par de nombreux manifestants lors de la manifestation « Black Lives Matter » à Londres, le 3 juin dernier. Parallèlement, la pétition réclamant « Justice pour Belly Mujinga » affiche près de deux millions de signatures au compteur.

Solidarity with Belly’s family as they fight for #JusticeforBellyMujinga https://t.co/LrJFAMHXA8 —MiwkmanCometh(@Richard JOIN A UNION Glockenende)

Les cas de Millard Scott et Desmond Ziggy Mombeyarara, qui mettent cette fois en cause l’attitude des forces de l’ordre britanniques, ont également cristallisé le sentiment de discrimination de la population noire ces dernières semaines.

Millard Scott, 62 ans, s’est effondré après avoir reçu un coup de Taser par des policiers, dans l’escalier de sa propre maison, le 21 avril. Il a perdu connaissance, relate le « Guardian ». La perquisition avait lieu dans le cadre d’une affaire de drogue, affirme la police ; une version démentie par la famille, qui soutient que les officiers n’ont pas fouillé la maison suite à l’incident.

La scène n’a été médiatisée que parce que le fils de Millard Scott, le rappeur Wretch 32, a diffusé la scène, filmée par les caméras embarquées des policiers, sur Twitter début juin. Une séquence difficile, largement condamnée sur les réseaux sociaux.

This is how the police think they can treat a 62 year old black man in Tottenham but this 1 happens to be my dad… https://t.co/QZY7mrFFmA —Wretch32(@Rapthology)

« J’aurais pu mourir et mon nom serait venu compléter la longue liste des Noirs décédés aux mains de la police de Tottenham », une banlieue populaire de Londres, a-t-il déclaré au « Guardian ».

Desmond Ziggy Mombeyarara, lui, s’est effondré après avoir reçu un tir de Taser dans une station-service, devant son fils de cinq ans, le 6 mai dernier. Initialement arrêté pour un excès de vitesse, il est depuis accusé d’autres charges, notamment de conduite en état d’ivresse. Son taux d’alcoolémie était légèrement au-dessus de la limite autorisée.

Sur la vidéo (visible dans la vidéo en tête d’article), qui a, là encore, provoqué l’émoi sur les réseaux sociaux, il s’effondre peu après avoir posé son fils, qu’il portait dans les bras. « Papa ! Papa ! », hurle le jeune garçon durant toute la séquence. La femme qui a filmé la scène a décrit l’attitude des policiers comme « agressive et menaçante » au « Guardian ».

Une enquête de la police des polices britannique est en cours. « L’utilisation croissante du Taser renfore les interventions policières excessives sur les minorités, et notamment sur les personnes de couleur », ont souligné des défenseurs des libertés publiques britanniques.

Des manifestations se sont déroulées depuis devant cette station de service de la banlieue de Manchester. « Pas de justice, pas de paix ! », criaient les manifestants.

Mexique, #JusticiaParaGiovanniLopez

Des dizaines de personnes sont descendues dans la rue pour réclamer justice après la mort de Giovanni Lopez, début mai, mais que sa famille n’a dénoncée que début juin.

Le parquet local a ouvert une enquête sur la mort de ce jeune homme, arrêté par la police municipale parce que, selon certaines sources, il ne portait pas de masque pour se protéger du coronavirus. Le parquet a de son côté évoqué une arrestation pour motif « administratif », mais affirmé qu’il avait vraisemblablement succombé à des coups reçus après son arrestation.

Giovanni Lopez was a man from Guadalajara,Mexico who was murdered by the police for not wearing a mask. He had a ma… https://t.co/HsrYlkvBiV —isolationiskeys(@tiredblackgirl.)

Décédé en garde à vue, sa famille l’a retrouvé le corps tuméfié, une balle logée dans le pied. Ce n’est qu’après la publication sur les réseaux sociaux de plusieurs messages dressant un parallèle avec George Floyd que les Mexicains ont manifesté pour Giovanni Lopez.

Des manifestations marquées par de nouvelles scènes de brutalité policière. Des dizaines de jeunes ont été arrêtés et retenus illégalement pendant plusieurs heures par des policiers, qui les auraient menacés de les « dépecer » et de les faire disparaître, relate « Libération ». Le gouverneur du Jalisco, Enrique Alfaro, a reconnu les faits et ordonné une enquête sur ces abus.

Esto es muy grave porque policías de Jalisco sin uniforme y no identificables están deteniendo y reteniendo a jóven… https://t.co/m6Tjs3EwBM —guruchuirer(@GurúPolítico)

« Le racisme mexicain est subtil et complexe, il y a davantage de nuances dans la « pigmentocratie » qu’aux Etats-Unis, explique José Antonio Aguilar, directeur de l’organisation civile RacismoMX, auprès de « Libération ». Les plus vulnérables sur le plan social sont aussi généralement les Mexicains d’origine indigène ou à la peau foncée, qui sont plus systématiquement criminalisés, voire même tués par la police. »

Afrique du Sud, #JusticeForCollinsKhosa

En Afrique du Sud, la mort de George Floyd fait écho à celle de Collins Khosa, lui aussi victime de la brutalité policière. Cet homme de 40 ans a été battu par une dizaine de soldats chargés de faire respecter le confinement, le 10 avril dernier, dans le township d’Alexandra, à Johannesburg.

La cause de leur intervention ? Khosa avait bu de la bière sans sa cour avec ses voisins, selon des témoins qui ont filmé la scène avant d’être intimé de supprimer les images par les officiers, rapporte les médias locaux.

Les soldats lui auraient versé sa bière dessus avant de le frapper, notamment à coups de crosses de fusil, et de l’étrangler. Il est décédé peu après, devant sa maison. Ces faits particulièrement sordides ont d’abord été classés par l’armée, avant qu’une enquête de la police des polices ne soit ouverte début juin, suite à l’émoi mondial provoqué par la mort de George Floyd et des manifestations à Pretoria pour réclamer justice.

Scenes from a Black Lives Matter solidarity protest in Cape Town. Justice for Collins Khosa!

Justice for George Fl… https://t.co/xjiQWJzTaX —CovidCoalition(@Covid19 People’s Coalition SA)

La famille Khosa va poursuivre l’armée en justice, relate la radio RFI. Elle l’accuse de dissimuler la vérité dans son enquête, où, par exemple, aucun témoin n’a été auditionné. Sa mort a relancé le débat autour de la brutalité de l’armée sud-africaine dans les townships.

Suisse, #JusticePourMikeBenPeter

Comme en France, la mort de George Floyd a fait resurgir une affaire de violence plus ancienne. Mike Ben Peter est décédé en 2018. De toutes les victimes dont le nom résonne dans les manifestations, c’est peut-être celui dont l’histoire présente le plus de similarités avec l’Afro-Américain tué à Minneapolis, au point d’être surnommé le « Floyd suisse » par les médias locaux.

Comme Floyd, Mike Ben Peter, un Nigérian de 37 ans, est mort après un plaquage ventral. Il avait refusé de faire l’objet d’une fouille. Six policiers ont participé à son interpellation. « Il a été maintenu en asphyxie positionnelle » pendant plusieurs minutes, assure l’avocat de la famille du défunt, qui évoque un « déchaînement de violences » avant le plaquage ventral.

En pleine affaire Floyd, l’audience des légistes a rencontré un vif écho en Suisse. « La Suisse aussi a son George Floyd », ont titré plusieurs journaux, tandis que les manifestants contre le racisme lui rendaient hommage. « Battons-nous pour Mike Ben Peter », pouvait-on lire sur l’une des pancartes à Lausanne.

Une pancarte demande justice pour Mike Ben Peter, le 10 juin 2020 lors d’un rassemblement « Black Lives Matter » à Genève.

Evoquant la position ventrale sans pouvoir déterminer son rôle précis dans le décès, les experts légistes ont conclu à une cause multifactorielle du décès, dont le stress, l’obésité et des problèmes cardiaques, précise l’AFP.

Australie, #JusticeForDavidDungay

En Australie, les rassemblements « Black Lives Matter » ont été marqués par une adaptation au contexte local de fortes discriminations envers la population autochtone, avec les hashtags #AboriginalLivesMatter (« La vie des autochtones compte », en français) et #JusticeForDavidDungay.

David Dungay, 26 ans, est décédé en décembre 2015 dans une prison de Sydney. Six gardiens sont entrés dans sa cellule car il refusait d’arrêter de manger ses biscuits, avant de le traîner dans une autre cellule, de l’enserrer sur le ventre et de lui administrer un sédatif. Au cours de la scène, entièrement filmée, il répète à douze reprises qu’il n’arrive pas à respirer. Aucun des gardiens n’a été condamné au terme de l’enquête.

« Ils ont retenu mon fils pendant dix minutes » a rappelé sa mère, lors de la manifestation à Sydney qui a réuni plusieurs dizaines de milliers de personnes. Rassemblement au cours duquel de nombreux drapeaux aborigènes flottaient pour demander la fin des discriminations envers les autochtones, notamment en prison.

Demonstrators attend a Black Lives Matter protest to express solidarity with US protestors in Sydney on June 6, 2020 and demand an end to frequent Aboriginal deaths in custody in Australia. (Photo by SAEED KHAN / AFP)

Quatre cent d’entre eux sont morts en détention lors des 30 dernières années, sans que cela n’entraîne de poursuites, malgré de nombreuses enquêtes et, parfois, des preuves évidentes de mauvais traitements, souligne l’Agence France Presse.