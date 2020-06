Keisha Lance Bottoms est la figure montante du camp démocrate, au point d’avoir ses chances comme « veep » de Joe Biden en vue de la présidentielle américaine. 10 choses à savoir sur la maire d’Atlanta.

1. « Je ne peux pas te protéger »

Ce 29 mai au soir, la situation dégénère. Des pilleurs sont à l’œuvre, les vitres du bâtiment de CNN ont été brisées. La maire convoque une conférence de presse et parle, sans notes, à peine plus de 4 minutes. « Hier, quand j’ai entendu qu’il y avait des rumeurs de manifestations violentes à Atlanta, j’ai fait ce que ferait une mère. J’ai appelé mon fils et lui ai dit : « Où es-tu ? Je ne peux pas te protéger ». » Ces violences, dit-elle, « ne sont pas dans l’esprit de Martin Luther King ». Des mots justes, une émotion brute… Biden, et beaucoup d’autres, sont bluffés.

2. Grippe bleue

La « blue flu », ou « grippe bleue », sévit quand des policiers se font porter pâles pour exprimer leur mécontentement. C’est ce qui s’est passé après l’inculpation d’un des leurs, Garrett Rolfe. Le flic avait été renvoyé de la police après avoir tué Rayshard Brooks, un Noir, de deux balles dans le dos, il va maintenant devoir rendre des comptes à la justice. La maire s’en félicite : « Les choses changent dans ce pays et nous ne pouvons pas rester sourds. Quand il y a des problèmes, nous devons y répondre très rapidement. »

3. « Restez chez vous ! »

Elle se fait remarquer, sur la scène nationale, en imposant dès le 23 mars un « ordre de rester chez soi » (« stay at home ») pour lutter contre le coronavirus. Banal ? Elle agit alors que le gouverneur républicain de l’Etat, Brian Kemp, traîne les pieds. Bilan, trois mois plus tard : c’est elle qui avait raison. La Géorgie, du fait du laxisme de son gouverneur, connaît plus de 1 000 nouveaux cas d’infection par jour. Mais Kemp, un protégé de Trump, n’en a cure : le 11 juin, malgré la recrudescence, il a encore relaxé les règles du confinement.

4. Major Lance

Son père, Major Lance, était un boxeur devenu danseur puis chanteur-compositeur de Rythm & Blues, auteur du célèbre tube « Um, Um, Um, Um, Um, Um ». Il avait fait la première partie d’une tournée des Beatles en 1964. Mais en 1978, il est condamné pour un deal de cocaïne et passe trois ans en prison. « Cette expérience a changé ma vie », dit Lance Bottoms, « elle m’a poussée à faire des études de droit et à choisir le service public. » Major Lance est mort en 1994, à 55 ans. Elton John, dit-on, était à son enterrement.

5. Une maire nommée Keisha

La première fois que Lance Bottoms s’était présentée à Barack Obama, alors simple conseillère municipale, il s’était contenté d’un sobre « Good for you » (« bravo »). Mais ce 2 novembre 2018, quand elle retrouve Obama dans un meeting de soutien à Stacey Abrams au poste de gouverneur de Géorgie, c’est une star qui s’adresse à lui : « Quand nous exerçons notre droit de vote, non seulement Atlanta peut avoir une maire nommée Keisha, mais la Géorgie peut avoir une gouverneure nommée Stacey », dit-elle. Abrams perdra, de justesse.

6. Modérée

Ancienne avocate, puis juge, elle affiche un centrisme parfaitement compatible avec celui de Biden. Cela ne l’a pas empêchée d’affronter Trump bille en tête sur l’immigration : elle a été l’un des premiers maires de grandes villes a avoir signé un décret mettant fin à la détention, dans la prison de la ville, de mineurs sans-papiers arrêtés par la police de l’immigration. Si la loi de Géorgie l’empêche de déclarer Atlanta ville-sanctuaire, rien ne lui interdit, note-t-elle, d’en faire une « ville accueillante » pour les immigrés pourchassés par l’administration.

7. « Mac N Cheese »

Comment transformer un désastre culinaire en triomphe ? Facile, même si cela suppose de céder au sexisme ambiant. Quand la maire poste sur Twitter une photo de repas de Noël comportant un « Mac N Cheese » (gratin de macaroni) à l’allure franchement désastreuse, tous les cuisiniers lui tombent dessus. Qu’à cela ne tienne, Lance Bottoms met les rieurs de son côté en lançant, dans une émission de télé nationale, une campagne contre la faim : « More than Mac ». Quand elle poste une photo de ses frites de patate douce, plus personne ne ricane.

8. Précoce

Bingo ! Elle a été le premier maire de grande ville à déclarer son soutien à Joe Biden et n’a cessé de battre la campagne pour lui. Après les défaites de l’Iowa et du New Hampshire, quand la campagne de Biden semble sur le point de sombrer, elle court les plateaux de télé, rappelant que la primaire de Caroline du Sud n’a pas encore eu lieu et que « le Sud a son mot à dire ». « Elle a été avec Joe Biden avant que cela ne soit cool d’être avec Joe Biden », note Tharon Johnson, un conseiller politique de longue date.

9. Jim Clyburn

L’élu noir le plus puissant du Congrès, qui a aidé Joe Biden à remporter la primaire son Etat, la Caroline du Sud – un tournant décisif contre Bernie Sanders – a un faible pour la maire d’Atlanta : « Il y a une jeune lady, tout près d’ici en Géorgie, qui ferait, je pense, une candidate formidable » à la vice-présidence, confie-t-il en mars au « Financial Times ». Clyburn veut une « VP » noire, il trouve en revanche que l’autre Géorgienne candidate, Stacey Abrams, manque d’expérience. Ou peut-être, mais il ne le dit pas, qu’elle est trop à gauche pour Joe.

10. Quinqua

L’âge d’une vice-présidente ne devrait pas être si important que cela. Sauf quand le candidat à présidence s’appelle Joe Biden, un homme qui battrait les records de vieillesse présidentielle, prenant ses fonctions à un âge plus avancé que celui de Reagan à son départ de la Maison-Blanche. Du coup, les 50 ans de Lance Bottoms deviennent un atout : pas trop âgée pour prendre le relais de Biden, dont beaucoup pensent qu’il ne ferait qu’un mandat, mais suffisamment expérimentée pour être jugée capable de prendre la relève au pied levé.

