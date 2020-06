un appel au combat collectif sur les réseaux sociaux

Voir cette publication sur Instagram

#AmnesieTraumatique #StopPrescription: lancement d’une campagne collective sur les réseaux sociaux Chers amis et chères amies, Après la campagne #Iwas et #Purplesummer dans le sillage du confinement qui a malheureusement vu une hausse des violences faites aux femmes et aux enfants, il nous semble important de relancer nos combats collectifs pour mieux combattre l’impunité de la #Pedocriminalite et de l’ #inceste en demandant une évolution législative. Aux côtés de l’ Association Mémoire Traumatique et Victimologie de la Dre Muriel Salmona de l’AFFA avec Marie Rabatel de Moiaussiamnésie et le soutien de Nadège Beausson-Diagne (collectif #MemePasPeur), Sarah Abitbol et Andréa Bescond nous lançons une campagne sur les réseaux sociaux destinée à interpeller le Gouvernement sur les demandes suivantes: Nous demandons: ➡️L’introduction de l’ #AmnesieTraumatique dans la loi ➡️La levée de prescription pour les victimes d’un même #Pedocriminel ➡️L’imprescriptibilité des crimes sexuels sur mineur.e.s Nous appelons l’ensemble des victimes qui le souhaitent à rejoindre ce combat collectif en se prenant en photo et en la diffusant sur les réseaux sociaux avec la proposition de modèle suivante: Prénom (ou pseudo), violée à (âge). X années d’ #AmnesieTraumatique et les # #Pedocriminalite #StopPrescription Et en identifiant les responsables suivants: Alexandra Louis Marlène Schiappa Adrien Taquet Nicole Belloubet Edouard Philippe et Emmanuel Macron La députée Alexandra Louis est actuellement en train de réaliser une mission d’évaluation de la loi sur les violences sexuelles et sexistes du 3 août 2018. Dans ce cadre, elle a notamment auditionné Muriel Salmona, Marie Rabatel, Andréa Bescond, Nadège Beausson-Diagne, Sarah Abitbol et moi même. L’introduction de l’amnésie traumatique et la levée de prescription pour les prédateurs pédocriminels figurent parmi les options étudiées. Mme Louis devrait rendre son rapport en septembre. D’avance merci pour votre participation. Ensemble plus fort.e.s! Bonne journée à toutes et à tous, Mie Kohiyama présidente de MoiAussiAmnesie