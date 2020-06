Ruinée, Eloyse Lesueur assigne en justice la Fédération Française d’Athlétisme pour défaut de gestion et mauvais conseils

« C’est une période qui m’a mise à rude épreuve. On avait l’impression de frapper à des portes, on entendait les gens derrière qui faisaient exprès de ne pas répondre. Ça rend fou. On se disait ‘Vous ne voulez pas ouvrir pour qu’on discute ?’ Non, ils ne voulaient pas. C’était ‘Je te laisse crever devant la porte, à un moment tu finiras bien par partir’ ». Les mots d’Eloyse Lesueur sont forts, les faits décrits sont graves.

Un million d’euros de perte

Dans une enquête à découvrir dimanche soir dans Stade 2, notre journaliste Thierry Vildary recueille le témoignage d’Eloyse Lesueur-Aymonin. La sauteuse en longueur y raconte comment, dès ses 19 ans, la fédération française d’athlétisme lui a proposé un “suivi administratif” gratuit, qui s’est avéré payant au final et qui lui aurait coûté très cher. « On a vendu tout ce qu’on pouvait vendre pour payer nos loyers« , assure ainsi l’athlète, qui estime avoir perdu presque 500 000 euros dans cette période.

Émue et touchée encore aujourd’hui par ces années d’abus, Eloyse Lesueur dénonce aujourd’hui ces méthodes pour « ne pas que cela arrive à d’autres athlètes« . Elle ajoute : « On a vécu des années hyper difficiles, des années qu’on ne nous rendra pas. Je sais que je suis responsable parce que j’ai fait confiance, mais ce n’est pas de ma faute. (…) Le fait de vouloir toucher ce rêve olympique fait qu’on a envie de faire confiance à des gens qui se disent là pour nous ».







Aujourd’hui ruinée à cause de ce “suivi administratif” et des mauvais conseils de la comptable de la FFA, Eloyse Lesueur-Aymonin a décidé de briser le silence et de poursuivre la Fédération Française d’Athlétisme et réclame plus de 170 000 euros de réparations au civil. Une enquête dans laquelle témoigne aussi, pour la première fois, Assia El Hannouni, du haut de ses 8 médailles d’or aux Jeux Paralympiques et qui a connu les mêmes soucis financiers suite à la gestion de ses intérêts par la FFA. À découvrir dimanche soir dans Stade 2 sur France 3, à 20h05. L’intégralité du témoignage d’Eloyse Lesueur sera ensuite disponible sur france.tv .