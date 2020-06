« Limiter le périphérique parisien à 50 km/h n’améliorera pas la santé des parisiens »

C’était une proposition choc du rapport de la mission d’information et d’évaluation du Conseil de Paris, chargée de réfléchir à l’avenir du périphérique : limiter la vitesse à 50 km/h.

La maire sortante de Paris Anne Hidalgo (PS) et David Belliard (EELV) l’ont reprise, alors qu’ils ont fusionné leurs listes en vue du second tour du 28 juin. Ils se sont engagés à l’appliquer, ainsi que la limitation à 30km/h dans les rues de la capitale, s’ils remportent les élections municipales de 2020.

Aux municipales, accords et désaccords entre socialistes et écologistes

Mais quel est le véritable gain d’une telle mesure ? Si le rapporteur de la mission mettait en avant « l’amélioration du flux et une pacification de la circulation et de la conduite », cet abaissement de 20 km/h n’aura que peu d’effet positif sur notre santé, rétablit Jean-Baptiste Renard, directeur de recherche au CNRS.

> Voir ses explications dans la vidéo ci-dessous :

Pour le chercheur, une seule mesure serait « importante et vraiment efficace » : « Arrêter toutes les voitures dans Paris. »

Le programme commun des écologistes et de « Paris en commun », la plateforme électorale d’Anne Hidalgo, prévoit aussi la sortie du diesel en 2024, la transformation de la moitié des places de stationnement en cinq ans pour agrandir les trottoirs et la création d’un réseau de pistes cyclables « vélopolitain » pour traverser le Grand Paris à vélo.

Agnès Buzyn, candidate LREM arrivée troisième au premier tour, propose, elle, de « couvrir une partie du périphérique pour le verdir ». En mars dernier, elle détaillait à « l’Obs » :

« Je végétaliserais ses abords et je ferais en sorte que, sur le périphérique, on ait une file réservée aux véhicules propres, aux véhicules collectifs, de façon à ce qu’on favorise une transition entre le tout-voiture et des mobilités propres. »

> Retrouvez le détail dans son interview vidéo ci-dessous :

A Paris, la « guerre des trois » n’aura pas lieu