Les 5 Films les Plus Populaires Sur les Casinos et Jeux de Hasard

Les mondes des jeux de casinos et du cinéma sont plus liés qu’il n’y parait. L’un de leur objectif commun est la satisfaction des clients/consommateurs du canada et d’ailleurs. Les meilleurs jeux de casinos en eux même sont très intéressants et particulièrement captivants. Il n’est donc pas étrange qu’ils captivent autant les cinéastes. Les deux univers sont parfaitement compatibles, raison pour laquelle de nombreux films assez populaires ont des thématiques basées sur des sites de jeux de casino.

Beaucoup de joueurs de casinos sont des fans de premier ordre de ce genre de film. Vous vous demandez pourquoi ? Tout simplement parce qu’en plus d’apporter du divertissement, ces films sont également des mines d’informations sur le casino en ligne legal. En effet, différentes techniques de jeu, notion sur l’addiction aux jeux de casinos, influence de la mafia sont autant de thèmes qui sont développés dans ces films. Ils peuvent donc servir à mieux former les joueurs d’une part, et à susciter l’amour et l’envie de rejoindre l’univers des jeux de casino en ligne légal d’autre part.

Meilleurs films basés sur les casinos

Nous vous proposons ici la sélection des meilleurs films basés sur les casinos qui soient sortis. Ils valent réellement le détour.

Casino

Casino est un film qui parle de l’histoire d’un célèbre bookmaker particulièrement doué. Réputé pour être très méticuleux dans son travail, il va se laisser distraire par son cœur et frôler quasimment tout perdre. En effet, Ace puisqu’il s’agit de lui est reconnu pour avoir un taux de prémonition de 100% de réussite. Il attire naturellement l’attention des parrains de la mafia qui décident de le promouvoir et de lui confier la gérance d’un des meilleurs casinos du Nevada : le Tangier’s. Maître de ses capacités, tout se déroule selon les prévisions d’Ace.

Le tournant de sa carrière intervient lorsqu’il tombe amoureux d’une belle jeune demoiselle. Il se laisse donc progressivement distraire par cette femme assez volatile. Ce relachement professionnel dans ces sites particulièrement exigeants lui sera fatale. CasinosCanadaReviews avec ses offres de jeu lucratives, les pertes d’argent vont s’accumuler au fil des heures au. Ses patrons mécontents du rendement, décident de faire le ménage et de les faire disparaître. Ace doit donc user des meilleurs stratagèmes qu’il possède pour ne pas se faire buter, à défaut de redresser la situation.

Casino Royale

Casino Royale n’a rien d’un film au hasard. C’est une véritable pépite en or dans sa catégorie. L’acteur principal n’est personne d’autre que le plus célèbre des agents secrets britanniques, James Bond l’agent 007. Le film est basé sur la corruption et l’influence que la mafia exerçait sur les casinos de Las Vegas. James Bond doit démanteler le plus grand des réseaux criminels de l’époque, dirigé par le tout-puissant Le Chiffre. Etant un amoureux des jeux de casinos en général et du poker en particulier, c’est justement lors d’une partie de poker que les deux protagonistes s’affronteront pour décider du vainqueur.

L’Etat britannique a mis à la disposition de 007 une importante somme d’argent pour le permettre d’assumer ses mises. Mais connaissant le goût très peu économe de leur agent secret, les britanniques vont lui coller une collaboratrice chargée de veiller à la bonne utilisation des fonds. Des sentiments d’une autre nature commencent à naître entre les deux collègues. Etant plongés dans la gueule du loup, et n’ayant qu’une très mince marge de manœuvre, ils sont exposés à de nombreux dangers excitants.

Ocean’s Eleven

Ce film de casino de 2001 raconte le déroulement du plus grand casse de l’histoire des casinos. L’acteur principal est un génie du braquage. On pourrait tout simplement dire qu’il est né pour cela. Mais comme on ne peut pas toujours gagner à tous les coups, son dernier braquage ne s’est pas bien passé, il fut arrêté et condamné à la prison. Le film Ocean’s Eleven débute justement quand l’acteur principal sort de prison avec déjà en tête le plan détaillé de son prochain coup, la plus grande casse du siècle.

Il s’agit de braquer simultanément dans la même nuit, les trois casinos Bellagio, MGM et Mirage tous du même propriétaire. Le butin est la bagatelle somme de 150 millions de dollars US, excusez du peu ! Lesdits casinos sont dotés des derniers systèmes de sécurité et de coffres-forts ultra sophistiqués. L’acteur principal et son ami, composent donc une équipe de 10 malfrats génies dans leur spécialité : pickpocket, informatique, acrobate, experts en explosif… ce film est un véritable chef d’œuvre.

Les Joueurs

Sorti en 1990, ce film qui fut à ses débuts très discret, finit par conquérir le cœur des cinéphiles au point d’être considéré comme un film culte. Il met en lumière le poker et l’addiction à ce jeu de casino en ligne canada légal. L’acteur principal est un talentueux et jeune joueur de poker. Au courant d’une partie, il met sur la table l’ensemble de ses économies qu’il finit par perdre. Il réussit à se faire violence et à arrêter les jeux. Il trouve donc un petit job qui lui permettrait de financer ses études juridiques.

Malheureusement pour lui, il ne réussit à tenir sur cette nouvelle voie que très peu de temps. Son addiction au poker le pousse à replonger assez rapidement. Son ami d’enfance qui certes, n’est pas aussi doué en stratégies, mais plutôt en techniques de tricherie vient tout juste de terminer sa peine pénitentielle. Les deux amis se retrouvent donc, créent un duo de choc et replongent dans le jeu. Ils semblent complémentaires, mais leur association et leur amour inconditionné pour le poker vont leur créer de très très gros soucis.





