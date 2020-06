Le génie de Pelé mal récompensé

À l’occasion du 50ème anniversaire de Mexique 1970, FIFA.com revient sur un épisode marquant du tournoi : deux ratés néanmoins grandioses de Pelé.

Triple champion du monde et auteur de plus de 1 000 buts au cours de sa carrière, Pelé est l’un des joueurs les plus prolifiques et les plus titrés de l’histoire du football. En dépit de ses nombreux triomphes et de ses finitions précises et souvent spectaculaires, le formidable Pelé a ébloui de son talent la Coupe du Monde de la FIFA 1970™ – probablement la plus belle du Brésil et de son Rei – par deux ratés mémorables. Le premier est la frappe déclenchée par le Brésilien depuis sa propre moitié de terrain. Le ballon terminera sa course en frôlant le montant droit des cages tchécoslovaques.

Le second, brillamment illustré par cette photo, date de la demi-finale opposant le Brésil à l’Uruguay. Dans ce qui est passé à la postérité comme le « grand pont sans ballon de Pelé », l’attaquant de la Seleção suit une balle en profondeur de Tostão. Il voit alors le gardien Ladislao Mazurkiewicz sortir à sa rencontre. Arrivé le premier sur le ballon, Pelé aurait pu simplement le reprendre pour essayer de le propulser au fond des filets. Au lieu de cela, il laisse filer la sphère sur la gauche du gardien, continue sa course en passant à droite d’un Mazurkiewicz médusé, et récupère la balle dans le dos du dernier rempart uruguayen.

Ce coup de génie ne sera pas récompensé à sa juste valeur. Pelé déclenche un tir croisé du droit qui passe à quelques centimètres du deuxième poteau. « Comme la frappe lointaine contre la Tchécoslovaquie, tout cela aurait été encore beaucoup plus beau si le ballon était entré », écrit Pelé dans son autobiographie. « Parfois, je rêve que ces deux tentatives vont au fond. »

Qu’importe. Ces deux merveilleux loupés du Rei sont restés vivement gravés dans les mémoires des fans de football du monde entier. Ils font également partie de la légende de Pelé et de la Coupe du Monde.









