Débat musclé entre Buzyn et Dati, qui s’écharpent sur Simone Veil

Rachida Dati (LR) et Agnès Buzyn (LREM) se sont vivement affrontées mercredi autour de l’appel de Marine Le Pen à choisir la candidate LR à Paris, avant de s’accorder pour critiquer la maire PS sortante -et grande favorite du second tour des municipales- Anne Hidalgo.

La candidate LREM, qui avait accusé la maire réélue du VIIe arrondissement d’avoir « réconcilié » Jean-Marie et Marine Le Pen autour de son programme, a maintenu ses propos, et reproché à Rachida Dati d’avoir soutenu Sens commun (opposé au +mariage pour tous+) ou d’avoir tenu « des propos inqualifiables » sur les migrants, lors d’un premier débat avant le second tour sur Franceinfo, France 3 et France bleu Ile-de-France.

Crispations autour de Simone Veil

La présidente du RN avait affirmé le 10 juin que si elle était électrice à Paris, elle voterait aux municipales pour Rachida Dati contre Anne Hidalgo, « le pire maire qui puisse exister ».

« C’est une attaque grave à mon honneur et à ce que je suis », a répliqué Rachida Dati, en évoquant la période où elle « travaillait avec Mme Simone Veil ». « Un peu de décence », l’a interrompue Agnès Buzyn, « vous êtes obligée de citer une icône française pour vous justifier ». « Les valeurs de Mme Buzyn, c’est de mentir aux Français », a répliqué Rachida Dati.

« Je pense que ça arrange Rachida Dati de ne pas parler d’écologie », avait aussi lancé un peu plus tôt Agnès Buzyn. Réponse de l’intéressée: « un peu de respect, sinon on peut parler du Covid et de la crise sanitaire ».

Les deux candidates se sont néanmoins retrouvées pour reprocher à la maire sortante d’avoir « bétonné » Paris.

« Vous êtes la maire qui a le plus bétonné et les écologistes ont avalé leur chapeau pour quelques places en position éligible », a affirmé Rachida Dati, évoquant le ralliement des écologistes à Anne Hidalgo.

« Vous pratiquez une écologie de façade », a soufflé Agnès Buzyn, critiquant les « pots de fleurs géants qui ne font pas une politique de végétalisation ». Hidalgo, Buzyn, Dati : la guerre des trois pour Paris

« J’aurais adoré que vos alliés ne s’opposent pas à une mesure forte comme la piétonnisation des berges de Seine », a rétorqué Hidalgo Hidalgo, qui a aussi vanté son bilan en matière de logement social. « Aujourd’hui, Paris, c’est 80% de classes moyennes et populaires ». Anne Hidalgo est arrivée en tête au 1er tour avec 29,3% des voix, devant Rachida dati (22,7%) et Agnès Buzyn (17,3%).