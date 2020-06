C’est mon boulot. Le « flex office », l’avenir du travail en entreprise ?

L’une des solutions que privilégient les entreprises pour l’avenir, le « flex office ». Illustration, immeuble de bureaux, 2018 (LEYLA VIDAL / MAXPPP)

On pouvait jusqu’à présent échaufauder des théories, supputer que les entreprises allaient être tentées de surfer sur la vague du télétravail et se désengager des grandes surfaces de bureaux qui plombent leurs comptes. On a désormais un élément tangible que cette réflexion est largement engagée. BNP Paribas Real Estate a interrogé plus de 150 occupants de locaux professionnels pour savoir ce qu’étaient leurs intentions pour les mois à venir. Et le verdict est clair : un sur deux a l’intention de réduire la surface d’occupation des bureaux. Mais ça n’est pas tout, quatre utilisateurs sur dix envisagent carrément la résiliation de leur bail. C’est clair, la grande traversée du télétravail, dont une très vaste proportion de cols blancs se félicitent, ne laissera pas l’immobilier de bureau indemne. Les investisseurs estiment d’ailleurs très largement que la reprise du marché de l’immobilier locatif n’est pas envisageable avant au moins un an.

Est-ce à dire que c’est la fin du bureau tel qu’on le connaît aujourd’hui ? Il va probablement y avoir du changement. Quand on regarde cette étude menée par BNP Paribas dans le détail, on se rend compte que l’une des solutions que privilégient les entreprises pour l’avenir, c’est le « flex office ». Et pas qu’un peu : 64% des utilisateurs de bureau disent qu’ils vont à l’avenir privilégier cette solution. Le « flex office », c’est simple : les salariés ont des casiers individuels, à leur nom, pour entreposer leurs affaires, et quand ils arrivent dans l’entreprise, ils s’installent où ils veulent – ou bien où ils peuvent. Dans les faits, on remarque d’ailleurs que la plupart s’installent toujours à la même place !

Parmi les avantages, le « flex office » permet de rompre avec la règle : un salarié égale un bureau, cinq jours sur sept. Puisque qu’on peut envisager que, dans beaucoup d’entreprises du tertiaire, on soit en télétravail deux jours par semaine, que la direction organise la rotation des équipes, pour ne pas avoir tout le monde en même temps, notamment pour des questions de sécurité sanitaire, cela réduit de beaucoup le nombre de bureaux à prévoir. On peut donc abaisser d’autant le nombre de mètres carrés immobilisés. Et donc faire des économies.

Deuxième argument, la propreté. Quand on quitte son bureau en flex office, on ne laisse aucun objet personnel. Les équipes de nettoyage peuvent donc désinfecter les surfaces à fond. Et le suivant trouve, le lendemain matin, un bureau nickel. Reste que la formule n’emballe pas les utilisateurs, dans les entreprises où cela se pratique. Mais pèseront-ils lourd face à la logique de réduction des coûts ? Pas sûr…