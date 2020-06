ces deux livres au vitriol qui inquiètent Trump

Alerte rouge à la Maison-Blanche. Mardi 16 juin, le gouvernement américain a engagé une action en justice afin de tenter de bloquer la publication d’un livre de l’ex-conseiller à la sécurité nationale de la Maison-Blanche John Bolton, qui devrait dresser un portrait très critique de la présidence de Donald Trump.

Dans le même temps, Mary Trump, sa nièce, s’apprête à publier des mémoires qui, selon son éditeur, braquent « une lumière crue sur la sombre histoire » de leur famille.

« Elle est la seule à pouvoir raconter cette saga fascinante et troublante, pas seulement à cause de sa proximité avec le sujet mais aussi parce qu’elle est la seule Trump prête à dire la vérité sur l’une des familles les plus puissantes et dysfonctionnelles du monde », assure l’éditeur. La « bombe Bolton » qui bouleverse le procès en destitution de Donald Trump

Des coulisses peu reluisantes

John Bolton a déjà enregistré un entretien télévisé qui doit être diffusé dimanche par la chaîne ABC. La parution de son livre, intitulé « The Room Where It Happened, A White House Memoir », est prévue le 23 juin.

EXCLUSIVE: He's the man President Trump doesn't want you to hear. Now, John Bolton, Trump's former trusted national security advisor, speaks out.

Selon un communiqué de l’éditeur, celui qui a occupé ce poste stratégique à la Maison-Blanche d’avril 2018 à septembre 2019 décrit dans son livre un Donald Trump qui a pris toutes ses décisions « guidé par un calcul en vue de sa réélection ».

« Ce que Bolton a vu l’a stupéfait : un président pour qui être réélu est la seule chose qui compte, même si cela signifie mettre en danger ou affaiblir la nation », a ajouté l’éditeur. Selon ce compte-rendu, le magnat de l’immobilier aurait ainsi pris des décisions passibles de destitution bien au-delà de la seule affaire ukrainienne qui lui a valu une mise en accusation, mais a débouché sur son acquittement par le Sénat. La plainte, déposée auprès d’un tribunal fédéral, argue que John Bolton n’a pas fait approuver son manuscrit en amont, et que son ouvrage est ainsi « clairement en violation des accords qu’il a signés comme condition de son emploi et de son accès à des informations hautement classifiées ».

Voici tout ce que Trump est prêt à faire pour rester à la Maison-Blanche

Son éditeur Simon & Schuster a assuré que l’ex-conseiller avait coopéré avec la présidence pour amender son manuscrit initial en tenant compte de ses « inquiétudes ». Il a néanmoins invoqué « le droit de l’ambassadeur Bolton à raconter l’histoire de son passage à la Maison Blanche de Trump, conformément au Premier Amendement » de la Constitution américaine, qui consacre la liberté d’expression.

… et des secrets de famille inavouables

Alors que les ouvrages critiques sur l’élection et le mandat de Donald Trump se sont multipliés, c’est la première fois qu’un membre de la famille Trump témoigne à charge sur l’ancienne vedette de téléréalité. Le livre paraît en pleine campagne électorale pour la présidentielle du 3 novembre, au cours de laquelle Donald Trump briguera un second mandat.

Mary Trump, a niece of President Trump, will divulge a series of "harrowing and salacious" stories about him in an upcoming book.

Ecrit par Mary Trump, « Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man » (soit « Trop et jamais assez : comment ma famille a créé l’homme le plus dangereux du monde » en français), sortira le 28 juillet, a précisé Simon & Schuster.

Mary Trump, 55 ans, est la fille de Fred Trump Jr, le frère aîné du milliardaire républicain, décédé en 1981 à l’âge de 42 ans des suites de son alcoolisme. Dans ce livre de 240 pages, elle raconte des évènements dont elle a été témoin dans la maison de ses grands-parents à New York, où ont grandi les cinq enfants de Fred et Mary Anne Trump.

« Elle décrit un cauchemar fait de traumatismes, de relations destructrices, et un mélange tragique de négligence et d’abus », assure la maison d’édition. « Après Trump, on ne verra plus la politique américaine de la même façon »

Mary Trump, spécialiste en psychologie clinique, affirme ainsi que le président « a rejeté et ridiculisé » son père, dont il était pourtant le fils favori, quand il commencé à souffrir de la maladie d’Alzheimer. Elle explique « comment des événements particuliers et des schémas familiaux ont créé l’homme abîmé qui occupe actuellement le Bureau ovale », notamment « la relation étrange et dangereuse » entre Fred Trump, mort en 1999, et ses deux premiers fils, Fred Jr et Donald.

Selon le site d’information Daily Beast, qui avait annoncé dimanche la sortie du livre, Mary Trump devrait aussi révéler qu’elle est la source principale d’une grande enquête sur les finances de Donald Trump publiée par le « New York Times ». L’enquête, qui a valu un prix Pulitzer au quotidien, affirme que le président a reçu l’équivalent de 400 millions de dollars actuels, hérités de l’empire immobilier de son père, en grande partie à travers des montages financiers frauduleux.