Le bilan au Royaume-Uni s’élève à 53.077 morts

LONDRES (Reuters) – Le nombre de décès dus au COVID-19 au Royaume-Uni s’élève à 53.077 mardi, selon un décompte effectué par Reuters sur la base de données officielles, soit l’un des plus lourds bilans de la crise sanitaire dans le monde.

Le décompte de Reuters comprend les décès survenus jusqu’au 5 juin en Angleterre, au Pays de Galles et en Irlande du Nord et jusqu’au 7 juin en Ecosse et dont les certificats mentionnent le COVID-19. Il inclut également des décès encore plus récents.

Selon le bureau national des statistiques (ONS), qui met à jour chaque semaine les chiffres concernant l’épidémie de coronavirus, le nombre de décès dus au COVID-19 en Angleterre et au Pays de Galles a atteint 47.820 le 5 juin.

Le Premier ministre Boris Johnson est vivement critiqué pour sa gestion de l’épidémie par ses opposants politiques ainsi que par quelques scientifiques pour lesquels le Royaume-Uni a mis en place trop tardivement le confinement et la protection des personnes âgées hébergées en Ehpad.

Le chef des analystes à l’ONS, Nick Stripe évalue à 64.500 personnes la surmortalité enregistrée pendant la pandémie, par rapport à la normale, selon les dernières données disponibles.

