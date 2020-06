La future Pandémie apocalyptique, Numérique ou Biologique ?

La pandémie actuelle du Covid-19 se révèle heureusement et finalement faible en nombre de victimes biologiques mais très forte en destructions économiques. Les croissances démographiques, les appauvrissements des milieux de vie et de la biodiversité et nos comportements sociétaux et économiques seront confrontés à des pandémies dévastatrices exponentielles issues des mondes du numérique et de la biologie. Les milliers de milliards de $ ou d'€ ne sont engagés qu'à titre de (…)

