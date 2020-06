Cinq choses à savoir sur le Stade Education City

Le Stade Education City : voilà le site de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™ le plus récemment terminé par le Comité Suprême pour la Livraison et l’Héritage (SC).

Il est ainsi le troisième stade à être fin prêt pour Qatar 2022 après la rénovation du Stade Khalifa International en 2017 et l’inauguration du Stade d’Al Janoub l’an dernier. Deux autres stades devraient ouvrir leurs portes d’ici à la fin de l’année 2020 : le Stade Al Rayyan et le Stade Al Bayt.

Voici cinq choses à retenir sur le Stade Education City :

Le ‘diamant du désert’ du Qatar

La façade du stade comporte des triangles qui forment des motifs géométriques complexes ressemblant à des diamants et qui semblent changer de couleur selon le mouvement du soleil dans le ciel. Tel un diamant, le concept du stade représente la qualité, la durabilité et la résilience, et deviendra un véritable trésor national, à la fois pour les souvenirs qu’il conservera et sa valeur future pour le pays.

Jusqu’aux quarts de finale à Qatar 2022

Lors de Qatar 2022, le stade doit accueillir des rencontres jusqu’aux quarts de finale. Pendant le tournoi, le stade comptera 40 000 places, une capacité qui sera réduite à 20 000 après Qatar 2022 et le retrait du niveau supérieur modulaire. Le plan du Comité Suprême est d’offrir les sièges en trop seront offerts à des pays aux infrastructures sportives moins avantageuses. Les effets positifs de Qatar 2022 se ressentiront ainsi dans le monde entier.

Au cœur d’un quartier universitaire

Education City abrite la Fondation du Qatar pour l’éducation, la science et le développement social (QF), mais également de grandes universités, ainsi que des instituts de recherche et développement. En plus d’accueillir des rencontres de Qatar 2022, le Qatar espère que le stade sera la plateforme dédiée au sport pour l’ensemble de la communauté de la QF, y compris les professeurs et les étudiants. Une partie du stade sera transformée par le SC en salles de classe et en espaces événementiels pour les écoles et les universités de la QF après le tournoi.

Le premier stade de Qatar 2022 à obtenir la note de durabilité de 5

Le stade s’est vu remettre une note de cinq étoiles par le Système Mondial d’Évaluation de la Durabilité pour son design et sa construction. Il comporte notamment un accès direct aux transports publics, des matériaux intérieurs à faible toxicité et un éclairage sportif par LED. De plus, 85 % des matériaux de construction proviennent de la région tandis que 29 % ont été générés à partir de matériaux recyclés. Le stade comporte également des capteurs de CO2 pour les espaces à forte densité d’occupation afin d’assurer la ventilation et la qualité de l’air intérieur, ainsi qu’un système d’irrigation à faible consommation d’eau.

Un accès direct par Doha Metro

Doha Metro offre un accès pratique au stade. Education City Station, sur la ligne verte, se trouve à seulement 500 m du stade. Un billet simple sur le Doha Metro coûte 3 QAR et un pass pour la journée coûte 9 QAR.





