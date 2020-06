Le secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Intérieur Laurent Nuñez a promis ce mardi 16 juin « une réponse extrêmement ferme » aux incidents qui ont secoué Dijon ces derniers jours et a annoncé un nouveau renforcement du dispositif avec plus de 150 policiers ou gendarmes mobilisés pour la nuit à venir.

« Je veux passer un message très clair aux voyous que nous avons vu exhiber des armes, aux individus qui sont venus commettre ici des violences à Dijon : notre réponse sera extrêmement ferme », a-t-il dit à sa sortie du commissariat de la Dijon.

Les faits qui se sont produits à #Dijon sont intolérables et nous les condamnons avec la plus grande fermeté avec… https://t.co/ddtkHUHHjf—NunezLaurent(@Laurent Nunez)

Mardi 16 juin dans la soirée, « il y aura à Dijon deux unités de forces mobiles », soit près de 150 fonctionnaires ou militaires de la gendarmerie en plus des effectifs locaux, a-t-il ajouté au micro de BFMTV, précisant qu’« ils seront présents autant de fois qu’il le faudra ».

J’ai évidemment décidé de renforcer le dispositif déjà en place à #Dijon : deux unités de forces mobiles seront pré… https://t.co/8gc3nbWGsH —NunezLaurent(@Laurent Nunez)

Le secrétaire d’Etat s’est par ailleurs dit « très fier » de l’action des forces de l’ordre depuis vendredi, saluant leur « courage » et leur « détermination ». « Les forces de l’ordre ne sont pas restées en retrait ; c’est complètement inexact ! ».

Quatre nuits de tensions inédites

Dans le droit fil du discours d’Emmanuel Macron dimanche soir, Laurent Nuñez a réaffirmé que les forces de l’ordre étaient pour lui « les garantes de notre ordre républicain », dans un contexte de défiance et de manifestations en France et dans le monde contre les violences policières.

Omar Sy : « Les violences policières sont l’affaire de tous »

Depuis quatre nuits, Dijon est en proie à des tensions dans une ville peu habituée à ce genre de trouble. Tout a commencé par l’agression le 10 juin d’un adolescent issu de la communauté tchétchène. Des expéditions punitives « totalement inédites » ont ensuite été menées ce week-end dans le centre-ville et dans le quartier sensible des Grésilles par des membres de cette communauté et un gérant d’une pizzeria a été grièvement blessé par balles.

Lundi soir, les forces de l’ordre ont dispersé un attroupement d’hommes cagoulés et visiblement armés voulant défendre leur quartier contre ces intrusions.

Ces armes de guerre en mode Far West, ça suffit! Les premières victimes des traffiquants surarmés sont les habitant… https://t.co/qCbSBue3cc —rglucks1(@Raphael Glucksmann)

« Je comprends que la population ait été traumatisée par ces faits ». Les Dijonnais ont « droit à la sérénité, tranquillité et sécurité », a insisté Laurent Nuñez, en laissant entendre que l’enquête progressait. « Il y a des pistes », a-t-il assuré.

DOSSIER. Ces violences policières qui provoquent une colère mondiale

Lundi soir, le préfet de Bourgogne-Franche-Comté, Bernard Schmeltz, avait défendu auprès de l’AFP sa stratégie de non-intervention au cours du week-end. « Encadrer et encercler pour éviter les exactions : c’était la seule stratégie praticable ».