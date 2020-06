A Poitiers, l’ancienne scoute écolo défie le baron socialiste

Elle vient de fêter ses 30 ans et pourrait créer la surprise le 28 juin. Léonore Moncond’huy n’est pas une candidate comme les autres. A 11 ans, elle devient scoute. C’est dans cette famille de l’éducation populaire qu’elle a grandi, découvert l’engagement et le sens des responsabilités. C’est là aussi qu’elle est devenue écologiste. Avant de devenir une identité politique, c’était avant tout, pour elle, la « vie dans la nature, la vie en plein air » :

« On arrive dans un champ, on s’y installe pendant quinze jours, et on le laisse dans l’état dans lequel on l’a trouvé. »

Si la jeune femme, que certains dans son parti comparent déjà à Dominique Voynet, est une candidate singulière, c’est d’abord parce qu’elle a été désignée tête de liste de « Poitiers collectif » par « une élection sans candidat », explique-t-elle. Ce collectif citoyen veut « renouveler les générations et les pratiques politiques ». Il fonctionne par des « plénières publiques » et c’e