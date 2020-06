A Marseille, la candidate LR Martine Vassal (LR) dans la tourmente après deux nouvelles perquisitions

Nouveau rebondissement dans l’affaire des soupçons de fausses procurations : Géraldine Lapalus et Monique Devouge, deux candidates de la liste LR menée par Martine Vassal, ont été perquisitionnées lundi, dans le cadre d’une enquête préliminaire du parquet. Elles sont soupçonnées d’avoir proposé à des électeurs de réaliser des procurations non conformes pour le deuxième tour des municipales.

D’après le quotidien « la Provence », les téléphones et ordinateurs de ces candidates ont été saisis par la brigade financière de la police judiciaire de Marseille.

A Marseille, Martine Vassal fait campagne par tous les moyens

« J’ai l’impression qu’on essaye de feuilletonner »

Géraldine Lapalus, actrice de la série « Camping Paradis » et candidate sur la liste de Martine Vassal dans les 6e et 8e arrondissements, et Monique Devouge, adjointe à la mairie du 11e-12e arrondissement et candidate dans ce secteur, sont apparues dans des reportages de France 2 et de « Marianne » révélant cette pratique de « procurations simplifiées » contraires à la loi.

« L’enquête continue, on fait des vérifications de tous les côtés, sur le premier tour aussi, pas seulement sur ce qui a été montré dans les reportages », indique à l’AFP une source policière. Les enquêteurs cherchent à caractériser de possibles « manoeuvres frauduleuses tendant à l’exercice irrégulier de votes par procuration » ainsi que des « faux et usages de faux », selon la procureure de Marseille, Dominique Laurens.

Samedi, c’est le local de campagne de Martine Vassal, présidente LR de la métropole et du département, qui a été perquisitionné, de même que la permanence de Julien Ravier, maire LR du secteur et tête de liste dans le 11-12e.

Martine Vassal par Philippe Pujol : « La nouvelle femme puissante de Marseille »

« J’ai été extrêmement surprise de la violence de cette affaire, et de la proportion que ça a pris. Il y a une enquête, j’ai laissé les policiers faire leur travail sans aucun problème, mais moi, ce que je veux, c’est qu’ils regardent partout, dans toutes les listes et que ce ne soit pas uniquement ciblée sur ma candidature », a déclaré Martine Vassal mardi à l’AFP.

Vassal contre-attaque pour « gagner à la loyale »

« J’ai l’impression qu’on essaye de feuilletonner, avec chaque jour quelque chose qui sort, donc j’espère que l’enquête se fera rapidement, j’espère qu’elle se fera avant le 2e tour », a ajouté la présidente de la métropole Aix-Marseille et du département des Bouches-du-Rhône, qui a proposé d’« annuler » toutes les procurations déposées pour le deuxième tour des municipales pour lever la « suspicion » et « gagner à la loyale ».

« Je continue ma campagne, cette histoire ressoude les équipes, et je ne veux pas que que les Marseillais se fassent voler leur élection, je veux qu’ils puissent s’exprimer », a-t-elle conclu.

« Je ne suis pas une fraudeuse, je ne l’ai jamais été et ce n’est pas maintenant que je vais commencer à l’être », avait déclaré samedi sur BFMTV la présidente Les Républicains de la métropole Aix-Marseille et du département des Bouches-du-Rhône.

Municipales à Marseille : perquisition au local de Martine Vassal

Souvent présentée, même si les deux s’en défendent, comme « l’héritière » de Jean-Claude Gaudin, Martine Vassal a aussi reçu de nouveau une marque appuyée de soutien de sa part lundi. « J’espère que la justice et la police démontreront très vite la validité des procurations enregistrées par la ville de Marseille. La légende noire de la vie politique à Marseille, ça suffit », a cinglé l’édile dans une interview à « la Provence », louant la « volonté », le « dynamisme » et « l’expérience » de Martine Vassal.