Toulouse, Lyon, Marseille, Annecy, Nancy… Ces villes qui peuvent basculer aux municipales

Une vaguelette ou un tsunami vert ? Le 28 juin, au second tour des municipales, on saura de quelle ampleur sera la poussée écolo constatée dans plusieurs grandes villes le 15 mars, au soir d’un premier tour totalement perturbé et éclipsé par une autre vague qui déferlait : celle du Covid-19. Deux jours après ce premier tour, la France se confinait…

Abstention, vague verte, LREM à la rue… Les 6 leçons du premier tour

Trois mois plus tard et alors que l’épidémie reflue, les électeurs, qui s’étaient largement abstenus (à 55 %), seront-ils de retour vers les urnes ? Changeront-ils la donne du premier tour ? A Bordeaux, Toulouse, Lyon, Annecy ou Poitiers, des candidats Europe Ecologie-les Verts (EELV) peuvent-ils détrôner les maires sortants ? La gauche peut-elle mettre fin au système Gaudin à Marseille ? Le Rassemblement national (RN), s’emparer d’une ville de plus de 100 000 habitants, Perpignan ?

« L’Obs » fait le tour des principales villes à enjeux. D’ici au 28 juin, nous nous pencherons dans le détail sur ces candidats qui peuvent créer la surprise et ces villes qui peuvent basculer.

A Lyon, l’accord de Collomb et de la droite face à la poussée verte

Gérard Collomb pèsera-t-il sur le scrutin du 28 juin ou est-il définitivement « carbonisé » par son alliance avec la droite de Laurent Wauquiez ? Au soir du premier tour, c’est un duo écolo qui vire en tête à Lyon : pour la mairie, Grégory Doucet (28,4 %) est favori face au candidat soutenu par Collomb, l’ancien gymnaste Yann Cuchera