« Souveraineté », « indépendance »… pourquoi Macron emprunte à Chevènement

« Retrouver notre indépendance pour vivre heureux et vivre mieux » ; « La consolidation d’une Europe indépendante » ; « Notre indépendance technologique, numérique, industrielle et agricole » ; « Ce projet d’indépendance »… Lors de son allocution, dimanche 14 juin, Emmanuel Macron a prononcé une demi-douzaine de fois le mot « indépendance ». Ce n’est pas la première fois depuis le début de la crise sanitaire que la parole présidentielle prend des accents souverainistes. Une tonalité patriotique qui, trois ans après son arrivée à l’Elyssée, interroge mais qui renvoie à un épisode souvent passé sous silence de la trajectoire du chef de l’Etat et que racontait « l’Obs » début mai : son rapprochement avec Mouvement des Citoyens (MDC) de Jean-Pierre Chevènement à la fin des années 1990. Nous republions cet article.

Les pirouettes d’un acrobate

C’est un déjeuner qui ne figure pas à l’agenda officiel de la présidence de la République. Un rendez-vous qui doit se dérouler à l’abri des regards indiscrets. Ce jeudi 7 mai, dans le huis clos du palais de l’Elysée, à quelques jours d’un déconfinement qui s’annonce à haut risque, Emmanuel Macron reçoit Jean-Pierre Chevènement. Quatre fois ministre, figure tutélaire de la gauche républicaine et étatiste, le « Che », 81 ans, occupe une place singulière dans l’édifice macronien : il est, depuis le début du quinquennat, l’un de ceux qui murmurent à l’oreille du président.

A intervalles réguliers, et « toujours à des moments clés de son mandat »,