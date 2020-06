Quelques leçons du COVID19

Ces derniers mois, le COVID-19 nous a donné un bon nombre de leçons. Allons-nous en tenir compte ? Ce n'est pas gagné ! Le podium du COVID19 Quels ont été les dirigeants les plus incompétents et les plus ignorants ? Au 14 juin 2020, le site de l'université Johns Hopkins nous donne la réponse : Donald Trump (115 436 morts du coronavirus aux USA) Jair Bolsonaro (42 720 morts du coronavirus au Brésil) Boris Johnson (41 747 morts du coronavirus au RU) Par leurs alternoiements, (…)

