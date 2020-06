Mexico70 | Quarts de finale de la Coupe du Monde 1970

La Coupe du Monde de la FIFA nous a offert d'innombrables moments inoubliables, mais le 14 juin 1970 pourrait bien être le plus beau de tous. Découvrez comment se sont déroulés quatre affrontements simultanés en quarts de finale, qui ont donné lieu à un but toutes les SIX minutes en moyenne !







Fifa

Partager cet article: Tweet

Plus