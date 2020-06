Macron appelle les Français à « travailler et produire » davantage

Emmanuel Macron a fait part de sa volonté, lors de son allocution télévisée, dimanche 14 juin au soir, de travailler plus pour produire davantage. Le temps de travail est-il posé sur la table des négociations pour les entreprises ? « Il y a aura certainement des négociations. Aujourd’hui, on ne voit pas tellement ses modalités. En tout cas, il engage des discussions pour aller plus loin », estime Mathieu Plane, économiste à l’Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE), en duplex.

« La situation de beaucoup d’entreprises est très difficile aujourd’hui, avec des dettes et des pertes d’exploitation énormes. L’une de solutions, c’est de faire des efforts, notamment du côté de la masse salariale. (…) Soit il y a un maintien de l’emploi, mais la contrepartie, ce sont des risques de baisse de salaires ; et si ce n’est pas le cas, il y a le risque de faillite au bout. On risque d’avoir des négociations assez dures. Les pertes de salaire ne doivent pas être trop importantes, sinon on risque de tomber dans une déflation salariale qui aura des conséquences très négatives sur l’ensemble de l’économie”, ajoute-t-il.

