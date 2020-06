Le protocole sanitaire dans les écoles va être allégé

Le ministre de l’Education a annoncé ce lundi 15 juin que le très strict protocole sanitaire qui régit actuellement les écoles va être amendé mardi pour permettre le retour à l’école la semaine prochaine de tous les élèves, annoncé dimanche par Emmanuel Macron.

« L’allègement fondamental sera celui de la distanciation physique qui sera désormais moins contraignante », a dit Jean-Michel Blanquer sur Europe 1. Désormais, il faudra respecter une distance d’« un mètre latéral entre chaque élève », et non plus de 4 m2 par élève.

« Dans les écoles élémentaires et les collèges, l’observation d’une distanciation physique d’au moins un mètre s’applique uniquement dans les salles de classe et tous les espaces clos, entre l’enseignant et les élèves ainsi qu’entre chaque élève lorsqu’ils sont côte à côte ou qu’ils se font face », explique un décret publié lundi matin.

Les profs sceptiques

Selon le ministre, cette nouvelle règle « beaucoup moins contraignante » devrait permettre de faire rentrer tous les élèves dans une salle de classe, mais elle a laissé dubitatives de nombreuses personnes sur les réseaux sociaux.

Le décret de ce matin conserve l’obligation de distance d’1 mètre entre les élèves dans les classes. Cela rend com… https://t.co/6KufeT63Wm —ErwinCanard(@Erwin Canard)

La limitation de 15 élèves par classe dans le primaire prendra donc fin avec cet allègement. Les mesures d’hygiène, comme le lavage régulier des mains par exemple, seront en revanche maintenues.

Alors que les vacances d’été approchent à grand pas, Jean-Michel Blanquer a rappelé l’importance de cet allègement. « Deux semaines c’est très important, chaque jour compte. Les enfants ont besoin d’aller à l’école », a-t-il martelé.

La nouvelle version du protocole sanitaire doit être présentée officiellement mardi, a précisé le ministre sur Europe 1, et entrera en vigueur lundi 22 juin.

Repris des cours dès le 22 juin

Dimanche dans son allocution, Emmanuel Macron, a annoncé la reprise des cours lundi 22 juin dans les crèches, écoles, collèges « de manière obligatoire et selon les règles de présence normale ».

Selon les derniers chiffres du ministère, 1,8 million d’écoliers (sur un total de 6,7 millions) sont retournés à l’école mais rarement à temps complet. Au collège, ils sont 600 000 sur 3,3 millions.