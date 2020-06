la CPME réclame un « assouplissement » des protocoles sanitaires dans les entreprises pour que l’économie repasse au « vert »

François Asselin, président de la Confédération des petites et moyennes entreprises, était invité de franceinfo ce lundi, au lendemain de l’allocution télévisée d’Emmanuel Macron.

« Le président de la République nous a donné une belle couleur : tout le monde passe au vert. Mais nos contraintes restent les mêmes au niveau des règles sanitaires à appliquer », a regretté François Asselin, président de la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME), invité de franceinfo lundi 15 juin. Lors de son discours télévisé dimanche soir, Emmanuel Macron a annoncé que « tout le territoire, à l’exception de Mayotte et de la Guyane » passait en « zone verte« , permettant notamment « une reprise plus forte du travail ».

Pour retrouver des couleurs vertes partout, y compris dans l’économie, il faudrait que les contraintes sanitaires puissent suivre la décrue de l’épidémie.François Asselinà franceinfo

Aussi réclame-t-il un « assouplissement » des protocoles sanitaires. « Nous avons des contraintes qui sont extrêmement lourdes. Lorsque vous devez respecter un périmètre de 4 mètres carrés par opérateur, par exemple, dans un atelier et que votre atelier ne permet pas de réembaucher tout le monde à cause de ces contraintes, votre entreprise a une acticité fortement dégradée« , a-t-il expliqué.

Invité de franceinfo lundi, le ministre de l’Economie, Bruno Le Maire, a entrouvert la porte à un allégement du protocole sanitaire : « Est-ce que demain il sera possible de regarder un point ou un autre de ces protocoles ? Oui, certainement, il faudra qu’on en discute avec les organisations professionnelles et qu’on voie s’il y a des adaptations qui sont possibles (…) et qui permettent d’alléger les contraintes. »

François Asselin a par ailleurs réclamé l’exonération des charges patronales sur les heures supplémentaires : « Aujourd’hui, nous pouvons travailler plus de 35 heures. Le problème c’est la 36e heure qui, d’un seul coup, fait que vous n’être plus du tout compétitif. Si [ces heures supplémentaires] étaient pour les employeurs nettes de charges patronales cela donnerait un coup de booster extraordinaire aux entreprises qui ont de l’activité. A la CPME, nous sommes convaincus que le travail amène le travail. »