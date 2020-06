Comment Haïti a conquis les cœurs en 1974

À l’occasion de l’anniversaire de l’entrée en lice de Haïti à la Coupe du Monde de la FIFA en Allemagne le 15 juin 1974, FIFA.com revient sur ce moment historique où, pour le premier match de son histoire dans l’épreuve mondiale, les Grenadiers ont inscrit leur premier but face à l’Italie.

Allemagne de l’Ouest 1974 fait avant tout penser à des joueurs de légende comme Johan Cruyff, Johan Neeskens, Gerd Muller et Franz Beckenbauer. Mais c’est oublier que cette édition de la Coupe du Monde la FIFA™ a aussi été le théâtre d’une belle histoire pour une petite nation des Caraïbes. Pour sa première apparition dans l’épreuve suprême du football mondial, Haïti a conquis les cœurs des supporters allemands, qui ont soutenu sans réserve le Petit Poucet de la compétition.

Placés dans le groupe de l’Italie, de la Pologne et de l’Argentine, les Haïtiens semblaient condamnés avant même d’avoir foulé les pelouses allemandes. Et pourtant, pour leur entrée en matière contre l’Italie, les insulaires n’ont pas été ridicules, s’inclinant 3-1. Le but haïtien a été marqué par Emmanuel Sanon. Éliminée au terme de la phase de groupes, Haïti n’en a pas moins suscité l’admiration du monde entier. Dans la vidéo ci-dessus, Serge Racine et Philippe Vorbe reviennent sur cette merveilleuse aventure.

La vidéo ci-dessus fait partie des archives de la FIFA consacrées à des moments significatifs dans l’histoire de la Coupe du Monde la FIFA™.









