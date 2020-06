l’été ressemblera-t-il à ce qu’annonce Jean-Michel Blanquer ?

Il est partout, il est incorrigible et, malgré la crise, il ne change pas. Les coups pleuvent sur l’Education nationale, incapable de retrouver son cours normal malgré la réouverture – théorique – des écoles le 11 mai dernier, et que fait Jean-Michel Blanquer ? Il ouvre un nouveau front en s’attaquant au monde de l’éducation populaire – centres de loisirs, colonies de vacances – pour le reformater à son goût.

Ce nouveau chantier blanquérien, annoncé la semaine dernière, porte le doux nom de « vacances apprenantes » et affiche des objectifs mirobolants : envoyer 250 000 jeunes en colos éducatives (dont 200 000 issus des quartiers populaires), 350 000 dans des accueils de loisirs « apprenants » labellisés par la rue de Grenelle, et enfin 400 000 dans des « écoles ouvertes », associant renforcement scolaire (le matin) et activités sportives et culturelles (l’après-midi). Soit un total d’un million d’enfants – presque autant que le nombre d’enfants et d’adolescents vivant dans les quartiers prioritaires « politique de la ville ».

Disons-le tout de suite : l’intention est louable et que le ministre se saisisse de ce dossier est tout sauf illégitime. Depuis des années, l’on sait, analyses statistiques à l’appui, que les vacances, et leur contenu plus ou moins éducatif, contribuent lourdement aux inégalités scolaires – ce que les chercheurs américains appellent le « summer learning loss effect ». Et oui, la conjoncture post-Covid rend la question de l’été 2020 brûlante, alors que seul