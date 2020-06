Le baroud d’honneur d’Agnès Buzyn à Paris

Elle a retrouvé son sourire de campagne. Avenant, rayonnant même. Pour parvenir à se sauver après s’être sabordée. La candidate LREM à Paris court d’une interview radio à l’autre mais c’est l’ancienne ministre de la Santé qui, à l’antenne, tente de faire oublier ses propos explosifs du lendemain du premier tour des municipales. Son dos est criblé de flèches lancées par des médecins et soignants, des parents de morts du Covid-19, ulcérés par cette lucidité rétro-spective. De couteaux plantés par la droite, la gauche, et par sa propre famille politique. Elle est sous protection policière après un torrent de messages haineux sur les réseaux sociaux et deux « agressions ». Si les électeurs du 17e arrondissement ne la crucifient pas, elle sera simple conseillère de Paris au soir du second tour des municipales, flanquée d’une poignée de rescapés macronistes.

Paris est une cause perdue mais c’est aussi la seule planche de salut d’Agnès Buzyn car elle va devoir affronter, dans la foulée, une autre épreuve autrement périlleuse. « Agnès ne regarde jamais en arrière », souligne une conseillère qui a travaillé à ses côtés. Droit devant elle l’attend son audition par les commissions d’enquête du Sénat et de l’Assemblée nationale sur la gestion de la crise sanitaire. Elle a tant à redouter des sénateurs LR qui aimeraient accrocher un trophée macroniste à leur tableau de chasse. La perspective de cette audition l’a décidée à revenir dans la course.

Pour se protéger. L’Elysée, dont elle porte