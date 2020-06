Emmanuel Macron au pied du mur

Jamais de répit. Le chroniqueur attitré de l’Elysée, installé au Château depuis le début du quinquennat, pourrait user de cette formule. En d’autres termes, interdiction de souffler pour Emmanuel Macron. Ce fringant président à qui les bonnes fées de la République ont confié les clés du pays, il y a trois ans, a vécu dans une essoreuse qui ne connaît pas le mode «pause».

Comment peut-il en sortir ? Et dans quel état ? Gilets jaunes, mouvement #metoo, réforme des retraites, Covid 19, manifestations contre les violences policières, son parti en capilotade, crise économique programmée pour septembre, avec son cortège de chômeurs, et ses inévitables conflits sociaux… Jamais un chef d’Etat n’avait vécu une telle avalanche de catastrophes en un temps aussi resserré.

Comment échapper à la malédiction qui semble s’acharner sur lui ? En jouant les monarques rassembleurs ? En se relançant dans une course effrénée et suicidaire des réformes en cours, vitrifiées par l’épidémie du Covid19, comme celle de la réforme des retraites? Va-t-il tenter de boucler son quinquennat au ralenti, à bas bruit, en se contentant de reprendre un des thèmes de sa campagne de 2017, celui du « care», de la protection sociale, en réhabilitant le rôle de l’Etat-Providence et en envoyant un message fort à ceux qu’il appelle les « assignés à résidence » ? Ou encore en se retirant sur son Olympe, en réserve de la République, en faisant le mort, tout en envoyant au feu, une fois de plus, son Premier ministre ?Edouard Philippe, le coriace qui ne compte pas céder sa place

Il a déjà essayé de se mettre aux abris durant la période de confinement, histoire de souffler un peu, laissant Edouard Philippe seul sur la ligne de front. Fatale erreur. Les Français se sont mis à aimer Ed le Placide et à lui reconnaître même une certaine forme de courage politique. Quoi qu’il fasse, quoi qu’il dise, sa silhouette de dandy gaullien est entrée désormais à bas bruit dans l’inconscient collectif. Et le comparatif avec Emmanuel Macron est devenu impitoyablement défavorable au chef de l’Etat.

La politique est parfois narquoise. Il faut donc que l’idéologue du « En même temps » reprenne la main, au risque, encore une fois, d’apparaître comme trop agité, trop remuant, trop versatile, face à un locataire de Matignon définitivement rangé dans la catégorie des pères tranquilles. Alors, bouger, mais pas trop ? User de la formule du petit père Queuille, « L’immobilisme est en marche, rien ne pourra l’arrêter » ?

Un Macron mitterrandien ?

Et si l’hôte de l’Elysée devenait mitterrandien, s’il évitait de se perdre dans des querelles hautement toxiques, comme la polémique qui agite les réseaux sociaux en ce moment sur les violences de la police française ? Difficile de contourner l’obstacle, d’échapper au piège à venir, tant le climat autour de l’affaire Traoré enflamme les esprits les plus paisibles. Il lui faudra sans doute faire preuve de pédagogie, replonger dans les racines de ces douleurs venues de notre passé colonial encore à vif, avec lucidité, franchise, sans réécrire l’Histoire, sans humilier les policiers qui vivent sur des charbons ardents depuis deux ans, eux-mêmes victimes d’une violence de rue qu’il ne faut pas mettre sous le boisseau.

Encore une fois, Emmanuel Macron va devoir jouer les équilibristes, affûter sa technique de funambule. Avec une mission centrale : retrouver la confiance perdue du pays. Rien n’est écrit. La tâche est d’autant plus difficile qu’une partie de ses propres troupes est atteinte par un doute lancinant, en particulier celui des députés de sa majorité parlementaire, de moins en moins godillots, de plus en plus frondeurs.

Beaucoup ont presque intégré l’idée que l’ancien banquier de chez Rothschild n’aura été qu’une étoile filante dans le paysage politique. Une forme d’accident de l’Histoire. Certains ne cachent plus qu’ils n’ont pas l’intention de repartir au feu en 2022, harassés par la violence des combats menés, et déçus par un président feu follet, pas toujours à l’écoute de sa propre famille. Comment retrouver de la crédibilité ? Sans doute en racontant à son peuple de quel pays lui, l’homme sans racines apparentes, sans lieu sanctuaire, veut être le président ? Celui d’un Etat protecteur, reprenant en mains les clés de son destin économique, au cœur de la machine européenne ? Ou celui d’un marché ouvert aux quatre vents, laissant aux puissances mondiales les rênes de la gouvernance ? Débat vieux comme la Ve République.

Un temps, Emmanuel Macron chuchotait qu’il avait encore la fibre social-démocrate. Sans doute est-ce le moment de l’exprimer à voix haute. Dans cette hypothèse, il lui faudra profondément remanier son gouvernement. Y est-il prêt ? L’union nationale dont il rêve sera à ce prix.