Décrue de l’épidémie de Covid-19, reprise des vols… Les Unes de la presse quotidienne régionale

Jeudi 11 juin, la Une du Berry républicain met en avant l’épidémie de Covid-19 en décrue dans le département du Cher. « D’où cette question que se pose beaucoup de monde : est-ce qu’on accélère le déconfinement ? ‘Des voix s’élèvent pour l’exiger face au recul de la maladie’, explique La Provence sur sa Une. Justement, quelles mesures prendre pour limiter les effets économiques la crise du Covid-19 ? C’est l’interrogation du Télégramme : ‘RTT, salaires… Jusqu’où aller face à la crise ?’, puisque certains réclament que l’on baisse les salaires », détaille Samuel Étienne sur le plateau de franceinfo.

Les conséquences économiques de la crise se retrouvent aussi en Une de Presse Océan, qui parle de « Turbulences dans le ciel nantais ». « À Nantes (Loire-Atlantique), vous avez le siège de la compagnie Hop!, filiale d’Air France, et 250 salariés sont concernés. Dans le ciel toujours, mais de Nice, le décollage est amorcé, puisque fin juin, on aura 27 destinations assurées, mais un terminal 1 qui ne rouvrira a priori qu’en janvier, explique Nice Matin. L’économie repart, et « ça (re)tourne, nous dit même Vosges Matin, avec une activité audiovisuelle qui reprend peu à peu », poursuit le journaliste.

