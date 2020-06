[Bonne nouvelle] D’ici 2023, Zalando ne vendra que des marques écoresponsables

Le géant allemand Zalando veut accélérer la transition écologique et sociale du secteur de la mode. Dans un communiqué de presse publié fin mai la plateforme de vêtements en ligne a annoncé qu’à partir de 2023 elle ne vendrait plus que des marques éco-responsables. Les 2 500 marques présentes dans son catalogue devront fournir à Zalando des informations sur leur impact environnemental et social. La plateforme va utiliser l’indice Higg BRM pour tester les marques. Un outil qui permet à la fois d’évaluer l’impact environnemental comme les émissions de CO2 mais aussi le respect des droits humains ou encore l’égalité salariale.

« En tant que première plateforme de mode et lifestyle en Europe, nous souhaitons placer la barre encore plus haut, être les premiers à agir et encourager nos partenaires à suivre cette dynamique qui nous permettra de faire face ensemble aux problèmes majeurs de la société actuelle : changement climatique, utilisation des ressources et droits des travailleurs », a expliqué Kate Heiny, Directrice Responsabilité et Développement Durable chez Zalando.

Réduction de 80 % de l’empreinte carbone d’ici 2025

Parallèlement à cette annonce, le groupe allemand a annoncé le 2 juin vouloir réduire de 80 % les émissions de gaz à effet de serre liées à l’exploitation et de 40 % ses émissions provenant de la production des produits de marques privées d’ici 2025. Et la plateforme embarque avec elle 90 % de ses partenaires qui devront se fixer des objectifs basés sur l’initiative Science Based Targets en respect de l’Accord de Paris.

« Nous pensons qu’il existe un lien évident entre la durabilité et le succès commercial continu de la vente de mode en ligne », a avancé Kate Heiny. « La situation mondiale liée au Coronavirus nous a montré à quel point l’économie peut être flexible et rapide lorsque des changements sont nécessaires, et cela devrait servir de modèle en matière de durabilité », a-t-elle ajouté.

