le soutien de Sibeth Ndiaye et Nicole Belloubet au ministre « devient absolument insupportable », dit l’avocate de la plaignante

Invitée sur franceinfo vendredi 12 juin, maître Elodie Tuaillon-Hibon estime que « le gouvernement doit être dans la retenue, il doit être dans le recul » sur l’affaire qui concerne le ministre de l’Action et des Comptes publics.

« Cela devient absolument insupportable », a réagi vendredi 12 juin sur franceinfo maître Elodie Tuaillon-Hibon, avocate de Sophie Patterson-Spatz, qui accuse Gérald Darmanin de viol en 2009, alors que Sibeth Ndiaye et Nicole Belloubet, deux figures du gouvernement, ont publiquement apporté leur soutien au ministre de l’Action et des Comptes publics.

« Le gouvernement doit être dans la retenue, il doit être dans le recul », dit l’avocate sur franceinfo.

Cette manière de soutenir à ce point publiquement, cela devient vraiment insupportable. Il va falloir que le gouvernement prenne la mesure de la situation. C’est un très mauvais signal qui est envoyé à toutes les femmes en France.Elodie Tuaillon-Hibon, avocate de la plaignantesur franceinfo

« Ce n’est plus acceptable qu’on continue comme ça à soutenir publiquement. Je suis tout à fait d’accord pour que la présomption d’innocence soit respectée, et elle l’est largement dans ce dossier », estime maître Elodie Tuaillon-Hibon. « Mais assurer quelqu’un de son soutien, normalement ça se fait en privé dans ce genre de circonstances. Parce que quand vous êtes ministre ou secrétaire d’État et que vous apportez un soutien public sur des radios ou des télévisions, cela envoie un message politique », conclut-elle.