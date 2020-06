Le COVID-19 a mis les finances publiques françaises à rude épreuve. Le gouvernement a pris le parti de soutenir massivement les entreprises et les salariés, au prix d’une dégradation de l’équilibre budgétaire et d’une dette de l’État dépassant désormais la barre symbolique des 100 % du PIB. Chacun profite de la situation pour faire avancer son agenda politique. À gauche, nombreux sont ceux réclamant une taxe sur les riches, et le retour de l’impôt sur la (…)

–

Economie







Source link