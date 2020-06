Jeu concours DVD : La liste de nos rêves

À l’occasion de la sortie de La liste de nos rêves, disponible en VOD depuis le 2 juin / en DVD à partir du 26 juin, L’Atelier d’Images, Program Store et critique-film.fr vous proposent de participer à un jeu concours pour gagner des DVD du film !

Calvin a abandonné ses études étant tellement hypocondriaque qu’il est persuadé d’avoir une maladie grave. Lorsqu’il fait la connaissance de Skye, sa vie bascule. Cette dernière a établi une liste des choses impératives à faire avant de mourir et va réussir à l’embarquer dans une folle aventure, lui permettant ainsi d’oublier ses plus grandes peurs…

Et si vos jours étaient comptés, que souhaiteriez-vous accomplir avant tout ? C’est ce que se demande Skye, l’héroïne du film La liste de nos rêves : gravement malade, cette jeune fille est pourtant pleine d’exubérance et de fantaisie, et nous donne une belle leçon de vie !

Une comédie romantique pleine de tendresse et d’humour !

Formidablement interprétée par Maisie Williams (Game of Thrones), que l’on découvre avec plaisir dans un rôle complètement différent de celui qui l’a révélée au monde entier, la jeune Skye va bouleverser la vie de Calvin, un garçon hypocondriaque interprété par Asa Butterfield (Sex Education) en l’embarquant dans une folle aventure ! À leurs côtés, La liste de nos rêves rassemble toute une pléiade de stars de séries TV : Nina Dobrev (Vampire Diaries), Tyler Hoechlin (Teen Wolf), Tituss Burgess (Unbreakable Kimmy Schmidt) ou encore le phénomène Ken Jeong, révélé par Very bad trip.

Inédit en France et proposé en VOD en exclusivité avant sa sortie DVD, La liste de nos rêves est une comédie pétillante, pleine de fraîcheur et de rire, qui vous fera un bien fou !

Le 26 juin 2020 en DVD

Depuis le 2 juin VOD

1h32 / Langues : Français et Anglais 5.1 / Sous-titres : Français

Disponible chez L’atelier d’images / Program Store au prix public conseillé de 14,99 € le DVD

Disponible en VOD sur toutes les plateformes.

