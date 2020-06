Exposition Jean-Luc Godard à Nyon jusqu’au 13 septembre 2020

© 2020 Visions du Réel / Château de Nyon Tous droits réservés

Franchement, on a du mal à s’y retrouver dans la réouverture en ordre fort dispersé des frontières au sein de l’Europe à la suite de la pandémie du coronavirus. Mieux vaut donc ne pas être trop pressé pour se rendre en Suisse prochainement. Si vous y êtes déjà ou si vous êtes de nature optimiste et pensez qu’on reviendra à une certaine normalité en termes de tourisme d’ici la rentrée, on vous conseillera l’exposition autour de Jean-Luc Godard qui s’est ouverte hier du côté de Nyon. Jusqu’au dimanche 13 septembre inclus, le Festival Visions du Réel vous accueille au Château de Nyon pour une manifestation intitulée « Sentiments signes passions », qui vous permettra éventuellement de mieux comprendre le dernier film de Godard, Le Livre d’image.

Mais oui, vous vous en souvenez de ce nouveau kaléidoscope de sons et d’images, présenté en compétition au Festival de Cannes en 2018, où le jury sous la présidence de Cate Blanchett lui avait attribué une Palme d’or spéciale. Ou peut-être, justement, ne vous souvenez-vous pas de l’avoir vu sur grand écran, puisqu’il s’agit du seul des 21 films sélectionnés alors dans la catégorie reine du festival à ne jamais sortir au cinéma en France ! Découpé en cinq chapitres, cette œuvre expérimentale avait entrelacé des images empruntées dans la mémoire du cinéma. Une tâche esthétique et artistique toujours aussi ardue chez Godard, que l’exposition cherchera à rendre tant soit peu plus accessible et immersive.

Imaginée au cours d’un dialogue de deux ans avec le cinéaste, elle reprend le découpage complexe du film, voire en fragmente et explose encore davantage chaque partie. Sa visite, possible tous les jours sauf lundi entre 10h00 et 17h00, s’inscrit dans la démarche de Henri Langlois, l’un des fondateurs de la Cinémathèque Française, et de son musée du cinéma idéal : un mélange d’affiches, de maquettes et de dessins afin de rendre plus physique l’idée du montage filmique. Dans le meilleur des cas, vous serez alors en mesure de construire votre propre parcours à travers l’espace du film décomposé. L’exposition a été conçue et mise en œuvre par Fabrice Aragno, le producteur du Livre d’image et également le chef opérateur des films précédents de Godard, Film socialisme et Adieu au langage.

Bien qu’il soit né à Paris en décembre 1930, Jean-Luc Godard a passé une bonne partie de sa scolarité en Suisse et plus précisément à Nyon. Après sa carrière légendaire en France, il était retourné s’installer dans le pays de ses ancêtres, à Rolle, toujours avec vue sur le lac Léman, à quinze kilomètres au nord de Nyon. Sa consœur Agnès Varda avait voulu lui y rendre visite en 2017, en compagnie de JR pour les besoins de Visages villages, mais avait cruellement trouvé porte close au domicile du réalisateur.

Enfin, même s’il est encore un peu tôt, les dates du 52ème Festival de Nyon ont d’ores et déjà été fixées pour l’année prochaine, du vendredi 16 au samedi 24 avril 2021. Cette année-ci, ce festival spécialisé dans le documentaire avait dû se tenir en ligne pendant la deuxième quinzaine du mois d’avril. Une expérience plutôt couronnée de succès, puisque les 134 films de la programmation ont été visionnés plus de soixante mille fois sur la plateforme créée sur mesure pour cette édition hors du commun.

