« Cette mobilisation planétaire peut faire bouger les lignes si elle garde son caractère universaliste »

Deux semaines après la mort de George Floyd à Minneapolis, tué par un policier, les mobilisations pour dénoncer les violences policières, et plus largement le racisme, sont devenues planétaires. Partie des Etats-Unis, la colère s’est diffusée comme une traînée de poudre. Des dizaines de milliers de personnes sont descendues dans la rue en Italie, au Royaume-Uni, en Allemagne, au Canada, en Australie, en Irlande, en Suède, au Danemark, en France… et même en Tunisie et en Israël.

Partout l’affaire Floyd a fait écho avec des histoires particulières et nationales. En France, elle est entrée en résonance avec celle d’Adama Traoré, qui a trouvé la mort le 19 juillet 2016, lors de son interpellation à Beaumont-sur-Oise. En Australie, le sort des Aborigènes, dont 400 sont morts en détention lors des trente dernières années, était au cœur des slogans. A Bristol, au Royaume-Uni, le passé esclavagiste de la ville a attisé la colère des manifestants qui ont déboulonné la statue en bronze d’Edward Colston, un marchand d’esclaves, érigée en 1895.

Cette mondialisation de la colère contre le racisme peut-elle faire bouger les lignes ? « Oui, si ces mobilisations gardent leur caractère universaliste et qu’elles ne glissent pas vers le particularisme », estime le sociologue Michel Wieviorka, président du conseil scientifique du Cran (Conseil représentatif des Associations noires) et auteur de « Pour une démocratie de combat » (Robert Laffont, 2020). Entretien.

Il y a eu de nombreuses vidéos de vi