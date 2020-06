Un député ukrainien veut faire exploser des bombes nucléaires en Russie et en Hongrie

Un député ukrainien du parti de Porochenko, Taras Bilan, a publié sur son mur Facebook un appel à Volodymyr Zelensky, dans lequel il l’encourage à faire exploser des bombes nucléaires à Budapest, Moscou et Saint-Pétersbourg pour « se défendre contre les attaques de la Hongrie et de la Russie ». Si depuis, Taras Bilan semble avoir supprimé son post Facebook (sûrement à cause du scandale que cela a déclenché), le site Strana a sauvegardé la lettre que le député du conseil municipal (…)

–

International







Source link