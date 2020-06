Tshabalala fait le bonheur des Bafana

À l’occasion du dixième anniversaire de la Coupe du Monde de la FIFA™, Afrique du Sud 2010, FIFA.com s’intéresse à la frappe spectaculaire de Siphiwe Tshabalala dans le match d’ouverture entre le pays hôte et le Mexique.

Représenter le pays hôte d’une Coupe du Monde de la FIFA™, surtout dans le fameux match d’ouverture : quel honneur ! Au moment de pénétrer sur le terrain pour affronter le Mexique dans le premier match d’Afrique du Sud 2010, les hommes de Carlos Alberto Parreira étaient d’autant plus motivés qu’ils étaient les premiers Africains à recevoir pareil honneur.

Mais pour Siphiwe Tshabalala, le match disputé au Soccer City de Johannesbourg garde une saveur encore plus particulière. En effet, le milieu de terrain a signé le premier but du tournoi. Et quel but ! Sa frappe puissante du pied gauche lui vaudra, quelques mois plus tard, une nomination pour le Prix Puskás de la FIFA 2010. Tshabalala revient sur l’importance de cette Coupe du Monde 2010 pour l’Afrique du Sud et nous donne tous les détails sur ce tir entré depuis dans la légende de la Coupe du Monde.

Les images présentées ci-dessus font partie des archives vidéo de la FIFA, qui illustrent des histoires marquantes de la Coupe du Monde.





Fifa